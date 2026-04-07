"Se me cayó el techo encima": vecinos de Alcosa sufren "inundaciones" durante la rehabilitación de sus bloques

Desde hace años, las viviendas de la plaza Encina del Rey tienen "graves problemas estructurales derivados de la cimentación y la calidad del subsuelo", tal como detalló el Ayuntamiento de Sevilla. Por eso las tres administraciones -Ministerio, Consejería y Consistorio- se unieron para financiar una rehabilitación, adjudicada a la empresa Gyocivil en junio de 2024. Pero no acabó ahí el calvario para estos vecinos del Parque Alcosa: durante el último tren de borrascas, muchos aseguran que sufrieron "inundaciones y daños" en sus hogares que esperan que repare la constructora.

"En los últimos temporales, la compañía decidió quitar el tejado para instalar uno nuevo. Nos inundamos totalmente, hasta el punto de que se me cayó el techo del salón encima", señala Rafael López, uno de los vecinos afectados, a El Correo de Andalucía. "Se lo advertimos al encargado de la empresa, que nos dijo que habían puesto toldos, pero no sirvieron para nada".

A raíz de las lluvias que asolaron buena parte de Andalucía en los primeros meses de este año, se vieron afectados tres bloques de la plaza Encina del Rey: "El 14, que es el mío, y también el 13 y el 3", explica este sevillano del barrio del Parque Alcosa. "Y no son humedades: fueron inundaciones, nos mojamos hasta las trancas", asegura López, que aclara que "ya están todos los techos terminados". "Pero los días de las borrascas estuvimos sin ellos".

Las imágenes recopiladas por este vecino de muchas de las viviendas damnificadas muestran paredes abombadas y tabiques llenos de humedades. También hay fotografías en las que se aprecian pinturas totalmente levantadas e incluso algunos techos caídos. "En mi opinión, ha sido una negligencia bestial de la constructora", subraya Rafael López.

Humedades en el techo de una de las viviendas afectadas en la plaza Encina del Rey. / EL CORREO

Por su parte, desde el Ayuntamiento explican que "se protegió con lonas la cubierta, pero una noche con temporal de lluvia y viento se soltaron y hubo filtraciones de agua en unas 3-4 viviendas, que se van a arreglar". "Además, han llegado otras quejas por humedades, que entendemos son por condensación, en pisos que no están en la última planta", precisan fuentes municipales, que añaden que "se está elaborando un informe por parte de la Dirección de Obra" sobre las viviendas afectadas por esta actuación.

"La constructora debe hacerse cargo"

"Hasta el momento la empresa solo ha venido a verlo y a hacer algunas fotos, pero no nos han dicho nada", comenta este afectado. "Queremos que asuma su responsabilidad, y que se haga cargo de los daños ocasionados durante las inundaciones en nuestras casas. Mi techo, por ejemplo, se ha caído", resalta López. A preguntas de El Correo de Andalucía, desde Gyocivil (Gestión y Ejecución de Obra Civil SAU) no han transmitido ninguna valoración sobre estos hechos.

El Consistorio asegura que la constructora y la dirección facultativa "conocen estas quejas y han visitado las viviendas". Ante esta situación, el Gobierno de José Luis Sanz señala que ha exigido a la empresa adjudicataria "la reparación de las humedades y la contraprestación por algunos elementos de mobiliario que se dañaron", y aclara que "en breve se procederá a la reparación y pintado" de los hogares afectados.

Humedades en una de las viviendas afectadas en la plaza Encina del Rey. / EL CORREO

Más de 4 millones de euros para la rehabilitación

La rehabilitación de 14 bloques de la plaza Encina del Rey contó con una inversión del 4,7 millones de euros, tal como informó el Consistorio hispalense. Un importe sufragado en base a un acuerdo entre el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana -que aportó 2,4 millones de euros-, la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento -1,1 millones-, y el propio Ayuntamiento de Sevilla (1,2 millones de euros). "Los vecinos, por su parte, asumen únicamente el 6,86% del coste del proyecto, equivalente a 1.163 euros en cada caso".

Los trabajos finalmente se encargaron por 4,1 millones de euros a la empresa Gyocivil con un plazo de ejecución de 18 meses. Aquella adjudicación tuvo lugar en junio de 2024, tal como anunció el Gobierno local de Sevilla. Es decir: hace ya 21 meses. De hecho, recientemente el PSOE elevó al Pleno municipal una propuesta en la que instaba "a la finalización urgente de las obras de rehabilitación de la plaza de Encina del Rey, que acumula retrasos por mala gestión".

El Ayuntamiento precisa a este periódico que "la previsión para la finalización de las obras es septiembre". Esto es: dentro de cinco meses. Y para poder llegar a esta fecha de conclusión de los trabajos, fuentes municipales apuntan que "se va a solicitar un aumento de plazo".