El rey emérito Juan Carlos I vuelve a Sevilla: así es el lujoso palacio del Arenal donde se ha hospedado, con habitaciones a 500 euros la noche

El rey emérito Juan Carlos I visitó este domingo la capital hispalense desde Abu Dabi, donde tiene su residencia habitual, para asistir en la Maestranza de Sevilla a la reaparición de Morante de la Puebla en una corrida en la que también participaron Roca Rey y David de Miranda. Una ocasión para la que, al contrario de lo que ocurre en otras visitas del padre de Felipe VI a España, como la de Sanxenxo, donde se hospeda en casa de amigos, en esta ocasión el emérito ha elegido un prestigioso hotel del barrio del Arenal para descansar en la ciudad.

Se trata del Hotel Vincci La Rábida, un establecimiento hotelero de cuatro estrellas situado en pleno Centro de Sevilla cuya privilegiada ubicación hace que sus clientes tengan a apenas cinco minutos a pie entornos tan emblemáticos como La Maestranza o la Catedral.

Hotel Vincci La Rábida, el establecimiento hotelero de cuatro estrellas en el que ha estado el rey emérito Juan Carlos I durante su visita a Sevilla / Vincci La Rábida

El alojamiento escogido por el rey emérito en Sevilla

En este hotel que, además, permite disfrutar desde su terraza de unas vistas únicas de la Giralda y la Catedral, no solo se ha hospedado el rey Emérito, sino también sus nietos, Felipe Juan Froilán, Victoria Federica y su novio, además del torero Roca Rey, amigo de la hija de la Infanta Elena.

Todos ellos se han alojado en este hotel de cuatro estrellas situado en un antiguo palacio andaluz del siglo XVIII "decorado con delicadeza e inspirada en la más pura esencia sevillana", tal y como explican desde el propio establecimiento.

Hotel Vincci La Rábida, el establecimiento hotelero de cuatro estrellas en el que ha estado el rey emérito Juan Carlos I durante su visita a Sevilla / Vincci La Rábida

Un antiguo palacio andaluz con vistas a la Giralda

"Somos un alojamiento en el que podrás disfrutar de exquisita gastronomía, confortables habitaciones, parking y atención personalizada junto a la Catedral de Sevilla y la Giralda", recalca al respecto.

Hotel Vincci La Rábida, el establecimiento hotelero de cuatro estrellas en el que ha estado el rey emérito Juan Carlos I durante su visita a Sevilla / Vincci La Rábida

Así, dispone de habitaciones y suites "exclusivas y de calidad" tanto junior, dobles, triples, familiares o con terraza, que van desde los 250 euros la noche por persona para la opción más simple hasta superar los 500 euros para la suite mirador, con su propia bañera de hidromasaje, salón independiente y terraza privada con vistas a la Catedral y la Giralda.

Habitaciones de lujo y gastronomía sevillana en el hotel

De igual modo, en este hotel los clientes pueden disfrutar de la "auténtica cocina sevillana" en sus dos restaurantes gourmet y el bar de tapas, en los que se ofrece una "fusión de sabores que no dejan indiferente a ningún paladar".

Hotel Vincci La Rábida, el establecimiento hotelero de cuatro estrellas en el que ha estado el rey emérito Juan Carlos I durante su visita a Sevilla / Vincci La Rábida

La belleza de este enclave se completa con su emblemático patio andaluz y su espectacular terraza panorámica que permite disfrutar de los mejores platos de la zona con unas vistas privilegiadas de la Giralda. Un lugar que se ha convertido en la residencia temporal del rey emérito y sus nietos durante su visita a Sevilla.