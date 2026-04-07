El robo de un móvil en Cantillana desencadena en una agresión violenta y un gran despliegue policial

Cantillana vive horas de tensión e incertidumbre tras los últimos sucesos relacionados con robos en la localidad durante la Semana Santa, que han obligado al despliegue de un amplio dispositivo de la Guardia Civil para prevenir nuevos incidentes y tratar de devolver la calma a sus calles. El refuerzo de la vigilancia llega en un momento de evidente preocupación vecinal, con miedo en el municipio después de varios episodios que han alterado la convivencia en las últimas horas.

Según ha podido saber El Correo de Andalucía, durante la Semana Santa hubo un robo con intimidación en un establecimiento de Cantillana de un varón de nacionalidad magrebí. Las primeras hipótesis apuntaron a que entró en el local con una pistola escondida en la ropa, según testigos presenciales en el lugar de los hechos.

En las últimas horas, esta misma persona ha robado un teléfono móvil a otro varón, según ha confirmado EFE con fuentes cercanas a la investigación, lo que provocó una rápida reacción y una concentración de unas 50 personas frente al centro de salud de Cantillana, esperándolo en los alrededores donde se había refugiado el presunto autor.

Paralelamente, un tercer hombre fue víctima de una agresión violenta por parte de varias personas que, siempre según testigos, lo abordaron cuando circulaban en dos vehículos, al ser antiguo compañero de piso. El herido tuvo que ser evacuado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Ante la escalada de tensión, la Guardia Civil trasladó a Sevilla al presunto autor del hurto con el objetivo de evitar nuevos enfrentamientos. En estos momentos, más de una decena de patrullas del instituto armado permanecen desplegadas en Cantillana para contener la situación, reforzar la seguridad y restablecer la normalidad en una localidad marcada ahora por la inquietud y el temor a que se repitan hechos similares.

Comunicado del Ayuntamiento de Cantillana

Por su parte, el Ayuntamiento de Cantillana ha emitido un comunicado en el que condena “cualquier acto delictivo que altere la convivencia y la tranquilidad” del municipio. El Consistorio señala que la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad permitió la detención y puesta a disposición judicial del autor de un “intento de robo con intimidación en un establecimiento comercial” y admite abiertamente la preocupación que estos hechos han generado entre los vecinos.

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El gobierno local asegura que no es ajeno al malestar social y ha anunciado que reclamará más medios de seguridad a través de una Junta Local de Seguridad. Además, ha advertido de que extremará el control sobre viviendas en alquiler que no cumplan condiciones de salubridad y habitabilidad, con la intención de proteger la convivencia. Mientras tanto, en Cantillana el mensaje que más se repite entre los vecinos es el mismo: recuperar cuanto antes la tranquilidad en un pueblo golpeado por el miedo tras los últimos robos y altercados.