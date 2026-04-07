Así será una de las promociones de vivienda de lujo más exclusivas de Sevilla en el Prado de San Sebastián

Grupo ABU, grupo promotor especializado en el desarrollo de proyectos residenciales de alta calidad, anuncia que su promoción Residencial El Prado, en Sevilla, será construido por la constructora Cartuja I. No es la primera vez que se encarga de llevar a cabo uno de los residenciales de la compañía, actualmente levanta la segunda fase de Residencial en Artillería, una de las más anheladas de la capital hispalense.

En un entorno privilegiado, se levantará en una zona con poca oferta de obra nueva. Arquitectura cuidada, materiales de primera calidad y eficiencia energética se combinan para crear espacios únicos.

Cartuja I es una empresa andaluza con más de 30 años de experiencia ejecutando proyectos públicos y privados en las ocho provincias que de comunidad. Actualmente Cartuja se encuentra en una fase de expansión geográfica que se ha visto recompensada con importantes proyectos en Madrid, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria. No es la primera vez que desarrolla un proyecto de Grupo ABU, pues ya se encuentra levantando la segunda fase de Residencial en Artillería.

Operación sin precedentes

El proyecto de esta promoción es muy singular y un hito en la historia de Grupo ABU. El solar donde nacerá este residencial no era un terreno cualquiera. Allí se alzaba un edificio que, con el paso del tiempo, comenzó a mostrar problemas estructurales serios, fue declarado inhabitable y por razones de seguridad sus vecinos se vieron obligados a abandonar sus hogares.

Por ello, la compañía se enfrentó a un reto importante. Durante dos años se trabajó intensamente con los propietarios de esas viviendas, llevando a cabo reuniones y negociaciones con hasta 70 personas para alcanzar un acuerdo. Finalmente se decidió que los vecinos cedían su exceso de edificabilidad y ABU, a cambio, les construiría sus nuevas viviendas hechas a medida.

Así será el residencial

La promoción se ubica en uno de los enclaves más elegantes y privilegiados de Sevilla. Concretamente en la calle Diego de Riaño, que lleva el nombre del arquitecto y creador de la fachada plateresca del Ayuntamiento de Sevilla, la compañía cierra el círculo y levantará su último proyecto con la estética y la arquitectura que ya forma parte de su sello, pero siempre respetando la línea patrimonial de la zona.

El residencial estará formado por cuatro bloques de hasta 53 viviendas construidas en una parcela con 7.796 metros cuadrados de edificabilidad total, proyecto en el que el grupo promotor espera generar un volumen de negocio de más de 50 millones de euros.

Al complejo se accederá a través de la Calle Diego de Riaño, tanto a nivel peatonal como rodado, para lo cual se diseña una única entrada mediante un gran espacio a doble altura que, de alguna manera, pretende responder con la escala adecuada al entorno que lo rodea.

Cuatro bloques

En el interior, un espacio libre privado y cuidadosamente diseñado desde el punto de vista paisajístico, servirá de distribuidor y calmada antesala a los cuatro bloques que conducen hacia las viviendas. Su fachada se proyectará con la configuración de grandes huecos verticales, amplios balcones, basamentos, remates y marcadas líneas horizontales, cuya estética y pauta ordenada son propios de esta zona emblemática de la ciudad.

En este emplazamiento único se proyectan viviendas con una variada oferta de tipologías de entre 1, 2, 3, 4 y hasta 5 dormitorios. Todas ellas están diseñadas con amplias terrazas a las que asoman los salones, las cocinas y los dormitorios principales.

Las viviendas cuentan con ventilación cruzada y doble orientación, lo que permite un óptimo soleamiento e interesantes vistas tanto hacia el Casco Histórico, incluso hacia La Giralda o la Plaza de España, o hacia la espaciosa glorieta de la avenida de Carlos V. Cabe destacar que las vistas tomarán un protagonismo único y especial en los privilegiados áticos proyectados en cubierta con terrazas y solarium, cuyas amplias dimensiones permitirán que se incluyan piscinas privadas.

Por otro lado, se dotará a la promoción de dos plantas de sótano para 90 plazas de aparcamientos y 59 trasteros. Dentro de las zonas comunes, y para un mayor disfrute del exclusivo entorno, se encontrará una piscina en la cubierta del edificio, que ofrecerá un espacio de relax en altura con las mejores vistas de la ciudad.