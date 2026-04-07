Sevilla prepara su Feria a contrarreloj: portada al 95%, una nueva calle ya abierta y últimos retoques entre lluvias y obras

Sevilla ya cuenta los días para que comience la Feria de Abril. Quedan apenas dos semanas y los trabajos se aceleran para que la portada, las casetas y los caminos de alberos estén listos para el lunes de pescaíto. Grúas, camiones, furgones, casetas a medio montar, operarios con chalecos reflectantes, botelleros, vallas... Las calles -que en un par de semanas envolverán el núcleo de la vida en la ciudad- están estos días llenas de actividad.

Un año más, la portada cobra un protagonismo especial. Diseñada por Davide Gambide, reproduce el Pabellón de Portugal de la Exposición Iberoamericana de 1929 e incorpora guiños al 500 aniversario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal en el Alcázar de Sevilla, en una propuesta con una gran torre central, dos torres laterales y cinco arcos de unión. La empresa que está llevando a cabo este gran proyecto es Heliopol que, por primera vez, es la encargada de su montaje, que además ha contado con menos tiempo que nunca. Normalmente, las obras de la portada comienzan a mediados de diciembre, y ellos arrancaron a finales de enero, además del mal tiempo que ha afectado a la ciudad en los meses de enero y febrero.

Aun así, los nuevos sistemas de construcción que se están empleando (distintos de los aplicados en ejercicios anteriores) permiten que la portada haya terminado la Semana Santa a un 95% de ejecución, según los datos difundidos por el área de Fiestas Mayores.

Un total de 40.000 metros de guirnaldas

Otro protagonista clave en el Real es el alumbrado. Miguel Ángel y Manuel Jesús se encargan de colocar las guirnaldas que adornan todo el Real. Este lunes relatan a este periódico que llevan desde el 9 de marzo con el montaje y colocan un total de cuarenta mil metros de guirnaldas alrededor de todo el recinto. Subidos a una grúa y con un toque relajado, responden que van bien de tiempo: "Las guirnaldas están ya todas encendidas". En cambio, no opinan lo mismo del montaje de las casetas: "Se ve todo un poco vacío y están un poco retrasadas por lo que veo".

Un poco más liados están los encargados del mantenimiento y adecuación de las calles del recinto ferial. Iván es uno de ellos y se muestra muy contundente: "Vamos fatal. Hay mucha faena aquí. Ha llovido mucho y han crecido mucho los naranjos. Estamos a tope". Además, sostiene que el trabajo de mantenimiento no es cosa de dos semanas o un mes, sino que se trata de una labor ejecutada durante todo el año, estando reservados estos días para los últimos retoques.

Cuenta atrás para la Feria de Sevilla: así avanza el montaje del Real / Marina Casanova

Pese a las altas temperaturas y el cielo azul que ha acompañado en Semana Santa, el pronóstico de lluvia ha vuelto a aparecer para esta semana. En el caso de Mario Ruiz, encargado de Telecomunicaciones afirma que van avanzados, "aunque con un poco de retraso, porque tenemos muchos alumbrados, pero llegaremos a fin". Esta empresa lleva trabajando en el Real una semana y media y terminarán en los próximos días. Las lluvias no son ninguna amenaza para ellos, como explica el encargado: "Aunque tenemos que hacer algún empalme fuera, prácticamente no nos afecta en nada. No es lo mismo que los compañeros que tienen que montar casetas o el alumbrado". Para Miguel Ángel -otro de los encargados- la lluvia no es tampoco un problema: "Esperemos que no, pero si al final resulta que sí, entonces la llevamos clara", comenta entre risas este montador.

La prolongación de Pepe Luis Vázquez es la gran novedad

Como ha explicado el delegado Manuel Alés, la calle Pascual Márquez ya está abierta: "Quedan algunos retoques, sobre todo en aquellas casetas que son esquinas por primera vez y tienen que reinventarse". Cabe recordar que el Ayuntamiento de Sevilla tomó la decisión de ampliar la calle Pepe Luis Vázquez -que cruza perpendicularmente Pascual Márquez- tras la pérdida de la caseta de la Casa de Jaén, que ocupaba varios módulos. Del mismo modo, se han retranqueado otras tantas para terminar de configurar esta calle. Así el Gobierno local ha creado una prolongación de la vía hasta la avenida Juan Pablo II, creando una nueva salida peatonal para facilitar el tránsito y la evacuación. Este año será íntegramente peatonal, aunque se prevé una reurbanización de la misma en 2027 para permitir, además, el tránsito de vehículos y animales. "Estamos trabajando para tener una vía de evacuación completa, de entrada de suministro, de salida y más cómoda en la Feria y los equipos de Lipassam", ha declarado el responsable del área de Fiestas Mayores.

Marina Casanova

Más allá de la calle nueva, la mejora en el suministro es otra de las novedades. Desde el soterrado del circuito de alta tensión del entorno de la calle del Infierno hasta la nueva luminaria del entorno de la Avenida de Flota de Indias y la calle Costillares. El delegado ha afirmado que "irán desvelando más detalles a lo largo de estas semanas" y siguen con los trámites administrativos para que la ampliación de la feria -con hasta 220 casetas nuevas- sea una realidad en 2027. "Seguimos nuestra hoja de ruta y trabajamos en poder iniciar las obras lo más pronto posible una vez termine la Feria de Abril de 2026".

Con sus más y sus menos, la Feria está a la vuelta de la esquina y mientras unos corren sin parar y otros pasan las horas charlando y dando órdenes en estas jornadas previas a los días grandes en el Real de Los Remedios, todos esperan con ansias la llegada de un nuevo lunes de pescaíto.