La Sonrisa de Julia cierra su gira "Enemigo" en Sevilla con su concierto en la Sala Malandar

La Sonrisa de Julia, una de las bandas de pop rock español más queridas de nuestro país con clásicos como "Llevo tu voz", vuelve a los escenarios con "Enemigo", su séptimo álbum de estudio, y una gira que llega a su última parada el próximo 11 de abril en la Sala Malandar.

El regreso inesperado de La Sonrisa de Julia

Tras la publicación de "Maratón" en 2018, parecía que La Sonrisa de Julia había entrado en un tiempo de pausa indefinida. No había planes de disco, ni presión externa, ni urgencia creativa. Pero las canciones empezaron a aparecer. Y cuando eso ocurre, la banda lo tiene claro: hay que escucharlas.

Así nace “Enemigo”, un trabajo que llega ocho años después y que marca un punto de inflexión en su trayectoria. Es su primer álbum completamente autogestionado, sin intermediarios ni plazos, reflejo de una banda más madura, más consciente y dueña de su propio camino. Este disco se construye desde la calma, desde la honestidad y desde una mirada adulta a las emociones.

"Enemigo", el disco más maduro de la banda

El corazón de “Enemigo” no está en lo espectacular, sino en lo esencial. En lugar de grandes gestos o amores explosivos, La Sonrisa de Julia pone el foco en un tipo de amor más real: el que evoluciona, el que se sostiene en el tiempo, el que se construye desde la cotidianeidad.

Canciones como “Cuando pienso en ti” o “A tiempo” reflejan esa mirada serena hacia las relaciones, mientras que el tema que da nombre al álbum, “Enemigo”, explora los conflictos internos con una perspectiva madura, lejos del dramatismo.

El disco también deja espacio para otras emociones y reflexiones: el miedo cotidiano en “Miedo al ratón”, la crítica al ritmo frenético de la sociedad actual en “Aquí no hay quien pare” o la búsqueda del equilibrio personal en “Paraísos”. Incluso hay lugar para lo filosófico en “Un día sin ayer”, una invitación a vivir el presente sin el peso del pasado ni la ansiedad del futuro.

Todo ello conforma un álbum coherente, profundo y, sobre todo, honesto.

Una gira cercana que culmina en Sevilla

Tras pasar por Oviedo, Santander, Valencia, A Coruña y Madrid, la gira de "Enemigo" llega a Sevilla para recuperar su esencia más pura: la de tocar juntos, sin artificios, disfrutando del directo y de la complicidad de quienes llevan años siguiendo a La Sonrisa de Julia.

La Sonrisa de Julia. / El Correo

El 11 de abril en la Sala Malandar, La Sonrisa de Julia pondrá el broche final a esta gira. Y eso convierte la cita en algo especial. No solo será la última fecha de la gira de presentación de “Enemigo”, sino también un concierto cargado de emoción, de cierre de una etapa y de celebración la entre la banda y su público.

Se espera un ambiente único, donde sonarán tanto los nuevos temas como algunos de los clásicos que han marcado la trayectoria del grupo. Un recorrido emocional que conecta pasado, presente y futuro en un mismo escenario.

No es solo un concierto, es el final de una gira que ha nacido sin presión, desde la verdad y la necesidad artística. Es una banda reencontrándose consigo misma y con su público. Es la oportunidad de ver a La Sonrisa de Julia en un momento especialmente honesto de su carrera.

La Sala Malandar, conocida por su cercanía y su acústica, será el espacio perfecto para vivir este directo de forma intensa. Un lugar donde cada canción se siente más cerca, más real.

Un concierto para sentir, no solo para escuchar

Marcos Cao, vocalista, compositor y líder de La Sonrisa de Julia. / El Correo

Si algo define esta nueva etapa de La Sonrisa de Julia es la autenticidad. No hay postureo, no hay fórmulas, no hay urgencias. Solo canciones que han llegado cuando tenían que llegar. Y eso, en directo, se nota. Se nota en la forma de interpretar, en la conexión con el público, en la emoción que se genera en la sala. Es un concierto para quienes buscan algo más que entretenimiento: una experiencia que deje huella.

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Entradas ya a la venta

Las entradas para el concierto de Sevilla ya están disponibles y todo apunta a que será una de las fechas más especiales de la gira. Si quieres formar parte de este cierre, lo mejor es no esperar demasiado. Porque cuando una gira termina, ya no vuelve a ser igual.