Ultimátum de los controladores aéreos de Sevilla: convocan una huelga indefinida para la final de la Copa del Rey y la Feria de Abril

La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y CCOO han realizado un preaviso de huelga indefinida para los controladores aéreos de las torres de control gestionadas por Saerco, en la que se encuentra la del Aeropuerto Sevilla-San Pablo, que de seguir adelante, comenzaría el 17 de abril a las 00.00 horas y afectaría a un total de 14 aeropuertos en España.

Además del aeropuerto sevillano, la compañía es la encargada de gestionar el control de tráfico aéreo de los aeropuertos de Madrid-Cuatro Vientos, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro, La Gomera, Castellón, Burgos, Huesca, Ciudad Real, Vigo, A Coruña y Jerez.

En un comunicado, los sindicatos han indicado que su decisión de convocar la huelga está destinada a denunciar la falta de plantilla, el deterioro de las condiciones laborales y su impacto en la seguridad operacional. Los sindicatos sostienen que el conflicto "no responde a incidencias puntuales", sino a un "problema estructural derivado de años de reducción de personal, sobrecarga de trabajo, improvisación organizativa e incumplimientos en materia de descanso, conciliación y planificación del servicio". Según el preaviso registrado este 6 de abril, la empresa ha ido disminuyendo efectivos "sin reponer adecuadamente las salidas".

Las organizaciones convocantes advierten además de que la seguridad aeronáutica "no puede sostenerse sobre una plantilla sometida a fatiga, estrés e incertidumbre permanente"

Entre las causas de la huelga, USCA y CCOO citan la cancelación de vacaciones ya aprobadas, el uso "abusivo" de las disponibilidades, cambios de turno comunicados "con escaso margen", falta de claridad en los cuadrantes sobre los descansos obligatorios y prácticas organizativas irregulares en varias dependencias. Las organizaciones convocantes advierten además de que la seguridad aeronáutica "no puede sostenerse sobre una plantilla sometida a fatiga, estrés e incertidumbre permanente".

USCA y CCOO aseguran también que, antes de convocar la huelga, intentaron abrir una vía de negociación con la empresa, pero las reuniones previstas fueron aplazadas o canceladas "de forma reiterada" por parte de Saerco. Con esta convocatoria, los sindicatos reclaman plantillas suficientes en todas las torres, respeto a los descansos aeronáuticos y condiciones laborales compatibles con la seguridad operacional y la dignidad profesional. El preaviso señala además que, con carácter previo, se ha solicitado la mediación obligatoria ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).

Coincidencia con grandes eventos en Sevilla

En el caso del aeropuerto de Sevilla, la convocatoria de huelga coincide con la celebración de la final de la Copa del Rey, entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, en el Estadio de la Cartuja el próximo 18 de abril. Además, la huelga daría comienzo el fin de semana previo a la Feria de Abril.

En la actualidad, Saerco cuenta en el aeropuerto sevillano con diez empleados en la torre de control. Desde la Unión Sindical de Controladores Aéreos reclaman un aumento de la plantilla actual, ya que cuando la empresa tomó la concesión del control aéreo en septiembre de 2021, el número de trabajadores era de 16.

Al igual que en el resto de aeropuertos, desde el sindicato lamentan que la empresa no haya querido negociar ni llegar a un acuerdo. Además, advierten que se está preparando una nueva estructura de turnos que implica menos personal, pese a que se espera que la operativa del aeropuerto incremente de cara a la temporada de verano.