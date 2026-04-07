Carrera
Zurich Maratón de Sevilla 2027: fechas de inscripción, plazos y cómo apuntarse a la carrera
El Ayuntamiento de Sevilla organiza la 42ª edición del Zurich Maratón de Sevilla, que tendrá lugar el 21 de febrero de 2027 y contará con un récord de 20.000 dorsales disponibles.
A. R. C.
El Zurich Maratón de Sevilla 2027 abre sus inscripciones este jueves 9 de abril con un total de 20.000 dorsales, la cifra más alta en la historia de la prueba. La carrera, organizada por el Ayuntamiento de Sevilla, celebrará su 42ª edición el domingo 21 de febrero de 2027.
La apertura de plazas llegará con un nuevo sistema de inscripción por fases, diseñado para dar prioridad, en primer lugar, a los corredores que participaron en la edición de 2026 y, después, a quienes se quedaron en lista de espera. Solo si tras esos dos periodos siguen quedando plazas disponibles, la inscripción se abrirá al público general.
De este modo, quienes quieran participar en el próximo maratón de Sevilla deberán estar atentos al calendario, ya que el acceso a los dorsales dependerá de la situación de cada corredor y del número de plazas que sigan libres en cada fase.
Cuándo se abre la inscripción del Zurich Maratón de Sevilla 2027
El proceso de inscripción comenzará el 9 de abril de 2026 y se desarrollará en tres fases:
Del 9 al 12 de abril: inscripción preferente para corredores de 2026
La primera ventana estará reservada a los inscritos en el Zurich Maratón de Sevilla 2026, que tendrán su dorsal garantizado durante esos cuatro días, desde el 9 hasta el 12 de abril, ambos incluidos.
Para formalizar la inscripción, estos participantes recibirán un correo electrónico con un enlace directo y las instrucciones necesarias para apuntarse a la edición de 2027.
Del 13 al 16 de abril: turno para la lista de espera de 2026
La segunda fase se abrirá entre el 13 y el 16 de abril para los corredores que se apuntaron a la lista de espera del Zurich Maratón de Sevilla 2026 y no pudieron conseguir dorsal.
En este caso, los interesados también recibirán un correo electrónico con el procedimiento de inscripción. No obstante, a diferencia de la primera fase, en este periodo no se podrá garantizar plaza a todos, ya que todo dependerá de si se alcanza antes el límite de 20.000 dorsales disponibles.
17 de abril: inscripción abierta al público general si quedan plazas
Si tras los dos primeros periodos todavía no se han agotado los dorsales, el 17 de abril se abrirá la inscripción para cualquier persona interesada en correr el Zurich Maratón de Sevilla 2027.
A partir de ese momento, las plazas se adjudicarán hasta completar el máximo previsto de participantes.
Cómo inscribirse en el Zurich Maratón de Sevilla 2027
La inscripción se tramitará a través del sistema habilitado por la organización, pero en las dos primeras fases el acceso será mediante correo electrónico.
Así será el proceso:
- Los corredores inscritos en 2026 recibirán un email con enlace e instrucciones.
- Los apuntados a la lista de espera de 2026 recibirán otro correo con el procedimiento para intentar conseguir dorsal.
- Si quedan plazas a partir del 17 de abril, la inscripción se abrirá al público general.
Por tanto, la principal recomendación para los corredores con derecho preferente es revisar el correo electrónico y estar atentos a las comunicaciones oficiales de la organización.
Calendario completo de inscripción del Maratón de Sevilla 2027
Estas son las fechas clave para apuntarse al Zurich Maratón de Sevilla 2027:
- Del 9 al 12 de abril: plazo preferente para inscritos en el Maratón de Sevilla 2026.
- Del 13 al 16 de abril: plazo preferente para corredores de la lista de espera del Maratón de Sevilla 2026.
- 17 de abril: apertura de las plazas no cubiertas al público general.
Récord de dorsales en el Maratón de Sevilla
La edición de 2027 contará con 20.000 inscripciones, un nuevo techo para la prueba sevillana. El incremento llega después de que la carrera ya batiera este año su propio récord al alcanzar los 17.000 corredores.
Con esta ampliación, el Ayuntamiento de Sevilla refuerza el crecimiento de una prueba que en los últimos años ha consolidado su peso dentro del calendario nacional e internacional de maratones.
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