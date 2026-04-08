La Audiencia de Sevilla juzga a tres personas que pagaron 110 euros con billetes falsos: la Fiscalía pide 8 años de prisión a cada uno

La Audiencia de Sevilla celebrará el próximo 15 de abril un juicio por un caso de distribución de moneda falsa. La vista estaba prevista para el pasado 30 de septiembre de 2025, pero finalmente quedó aplazada. En el banquillo se sentarán dos hombres y una mujer que pusieron en circulación billetes falsos de 50 euros en el verano de 2024. Pagaron taxis, servicios de VTC y comida a domicilio con el dinero mendaz: el montante final pagado fue de 110 euros. La Fiscalía pide 8 años de cárcel para cada uno por la comisión de este ilícito penal.

En su acusación, la Fiscalía relata que una de las acusadas pidió un VTC para desplazarse a otra localidad, recoger a un varón desconocido y volver al punto de origen. Pagó este servicio con un billete falso de 50 euros y le fueron devueltos 37 euros. El conductor no se dio cuenta hasta pasado un tiempo después.

Pocos días más tarde, esta misma acusada requirió los servicios de otro VTC. Fueron a una conocida zona de Sevilla y volvieron a los pocos minutos al punto inicial. El servicio tuvo un coste de 21 euros que la acusada pagó con un billete falaz de 50. Le fueron devueltos, por lo tanto, 29 euros.

Además, se enumeran pagos en pedidos de comida a domicilio. La procesada hizo dos encargos el mismo día y volvió a utilizar el modus operandi habitual. Entregó 50 euros falsos a los repartidores y se quedó con el cambio, de 31,60 euros y 31,01 euros en cada caso.

Un año extra por un delito de amenaza

A dos de los acusados también se les acusa de un delito de amenaza relacionado con estos hechos. En concreto, tras volver los repartidores al domicilio para recuperar el dinero al darse cuenta de que los billetes eran falsos, se encontraron a los otros dos procesados acompañados de un tercer individuo desconocido que exhibía un hacha en actitud agresiva, apunta la Fiscalía en su acusación. Obviamente, los trabajadores desistieron de recuperar el dinero.

Los dos acusados pagaron otro paquete ese mismo día con un billete falso de 50 euros. En este caso contenía ropa por valor de 9 euros. Se quedaron con los 40 euros de vuelta. Este repartidor también volvió, pero nadie contestó.

El último hecho relatado en la acusación consiste en un nuevo desplazamiento. Uno de los dos varones acusados cogió un taxi de madrugada para ir a una farmacia y una tienda de comestibles. Pagó la carrera con 50 euros y le devolvieron 32. La Fiscalía insiste en que "los billetes intervenidos eran fácilmente confundibles con los verdaderos".

En total, 110 euros pagados

Los tres acusados se enfrentan a una petición de 8 años de cárcel por parte de la Fiscalía como autores de un delito de distribución de monedas falsas. Además, se les pide el pago de 3.000 euros en concepto de multa.

Además, los dos acusados que amedrentaron a los repartidores de comida también se les imputa un delito de amenazas. Por este ilícito, la Fiscalía solicita para ellos un año adicional de cárcel.

El montante total pagado con billetes falsos ascendía a poco más de 110 euros. Sin embargo, el botín conseguido era de 300, ya que se usaron 6 billetes de 50 para pagar los servicios y se quedaron con el dinero.