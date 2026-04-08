El Ayuntamiento de Sevilla paraliza el proyecto para la construcción de la torre de VPO en Miraflores tras fuertes protestas vecinales

Victoria vecinal en el barrio de Miraflores. Tras semanas de sonadas protestas por parte de los vecinos de Santa María del Robledo, el Ayuntamiento de Sevilla ha trasladado su compromiso a los vecinos para resolver un problema urbanístico poniendo fin a una situación que, tal como apunta el Consistorio, se ha prolongado durante décadas.

En este sentido, en una reunión mantenida con los vecinos, el alcalde, José Luis Sanz, ha asegurado que "no se tramitará el estudio de detalle presentado por una promotora privada para la construcción de un edificio de ocho plantas en una parcela de titularidad privada". Así, el Gobierno de Sanz paraliza un proyecto de Viviendas de Protección Oficial que aprobó a finales de febrero acogiéndose a la nueva normativa de la Junta de Andalucía para impulsar nuevas promociones protegidas en suelos que hasta ahora estaban reservados para servicios de interés público.

Asimismo, el Edil también ha reafirmado su compromiso de impedir la edificación del proyecto previamente autorizado por el anterior gobierno socialista, que contemplaba un inmueble de cinco plantas y 6.000 metros cuadrados construidos.

El Ayuntamiento quiere comprar los terrenos

Sanz ha trasladado además que el Ayuntamiento está trabajando para adquirir estos terrenos, con el objetivo de destinarlos a espacio libre y aparcamiento para los vecinos. De este modo, se garantizará que en el futuro esta parcela quede definitivamente protegida frente a cualquier intento de desarrollo urbanístico privado. En la actualidad, a pesar de que el terreno es privado y de uso edificable, se ubica un aparcamiento en superficie con más de 120 plazas que utilizan vecinos de la zona.

Según el Consistorio, con esta actuación, “se desactiva otra bomba urbanística derivada de la gestión anterior", destacando que durante ocho años el PSOE "no fue capaz de dar respuesta a este problema". Cuando el Ayuntamiento aprobó el estudio de detalle con el proyecto que se pensaba construir en esa zona del barrio de Miraflores rodeada de edificios, los vecinos se echaron a la calle. Cristina Fajardo, vecina y portavoz, convocó al vecindario y a los medios de comunicación el pasado 11 de marzo para denunciar, según sus palabras, la “falta de espacio físico” para asumir un nuevo bloque. Los vecinos repetían que el barrio estaba "saturado" y denunciaron que se fuera a eliminar un aparcamiento público "muy necesario" para construir otro bloque en una zona "sin el espacio necesario".

Tanto es así que la decisión de tirar adelante el proyecto supuso un fuerte choque entre el vecindario y el propio Ayuntamiento. Ahora, el actual equipo de gobierno sostiene que aborda la situación "mediante el diálogo con los vecinos y la negociación con el promotor privado para evitar la construcción de este mamotreto”.

Esta parcela tiene su origen en un acuerdo urbanístico alcanzado en 2003 entre el anterior gobierno socialista y el propietario del suelo, posteriormente incorporado al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006, que permite la construcción de hasta 6.000 metros cuadrados en un edificio de cinco plantas.

Aunque hasta la fecha la parcela nunca ha sido de titularidad municipal, el alcalde ha señalado que, "gracias a la gestión actual", pasará finalmente a manos del Ayuntamiento tras más de 30 años, para ponerse al servicio de los vecinos y responder al uso público que siempre debió tener.