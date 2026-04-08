Camas celebra su primera Feria del Playmobil gratuita con un guiño a los Tartessos: estos son los días que se celebra, horarios y ubicación

A pesar de la sencillez de su diseño, de apenas siete centímetros de altura, sin detalles faciales más que dos puntos como ojos y una ligera sonrisa, los Playmobil continúan considerándose uno de los juguetes más famosos de todos los tiempos, habiendo formado parte de la niñez, y etapa adulta, de miles de personas en todo el mundo. Y para rendir homenaje a estos muñecos, el municipio hispalense de Camas organiza su primera Feria Playmobil, con entrada gratuita.

Esta cita que busca aunar a niños y adultos apasionados de este juguete que nació en la década de los 70 en Alemania se celebrará desde este viernes hasta el domingo en el Pabellón Municipal 'Pepe Flores' de la localidad.

Una exposición con escenas en miniatura y guiños a los Tartessos

Durante el evento, los visitantes podrán disfrutar de toda clase de paisajes, monumentos y escenarios locales en miniatura y protagonizados por los muñecos Playmobil en un ambiente que tendrá un guiño especial a la "ancestral cultura de los Tartessos".

Así lo ha asegurado el propio Ayuntamiento de Camas, organizador de este evento, que ha afirmado que esta gigantesca exposición llenará de "nostalgia y diversión" a los visitantes de esta feria.

El origen de los Playmobil y su vínculo con varias generaciones

Una colección que permitirá contemplar una amplia variedad de colecciones, trajes, escenas y decorados a través de estos muñecos que han acompañado a niños de todas las edades desde que en 1974 naciera de la mano del diseñador Hans Beck en Alemania.

El diseñador creó este juguete para la empresa alemana Geobra Brandstätter de la forma más sencilla posible debido a que en ese tiempo existía una crisis del petróleo que obligaba a usar menos plástico para cualquier creación.

La muestra llegará a Camas con escenas y referencias históricas

Así nacieron estos muñecos que han sobrevivido al paso de las décadas y que llegarán a Camas para cautivar a sus vecinos y visitantes con sus escenas, ambientes y referencias a los Tartessos.

Una muestra que se podrá visitar de viernes a domingo de forma totalmente gratuita y que contará con distintos horarios según la jornada.

De ese modo, esta I Feria del Playmobil de Camas estará disponible el viernes de 17.30 a 20.30 horas, el sábado de 11.00 a 20.30 horas y el domingo de 11.00 a 15.00 horas.

Concurso infantil de mini dioramas para niños de hasta 15 años

Además, con motivo de esta feria, el Ayuntamiento ha organizado un concurso infantil de mini dioramas en el que los niños de hasta 15 años podrán presentar sus representaciones a escala reducida recreando escenas reales o ficticias a través de esas figuras.

"Sus trabajos se expondrán al público en la Feria del Playmobil de Camas en el Pabellón 'Pepe Flores'", destaca el Ayuntamiento sobre este concurso que se celebrará este sábado y cuyas inscripciones se deben hacer a través del teléfono 651 17 47 83.

Un taller de dibujo libre completará la programación del sábado

De igual modo, el Consistorio ha organizado un taller de dibujo libre para este sábado a partir de las 11.00 horas en el Pabellón Municipal 'Pepe Flores'.

En esta actividad, los participantes asistirán a la muestra para contemplar las escenas de Playmobil y captarlas a través de sus dibujos de técnica libre. Para realizar esta iniciativa, no es necesario inscripción previa.