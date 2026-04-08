Cruz Roja reduce el número de usuarios atendidos en Andalucía ante la falta de financiación

Cruz Roja ha tenido que reducir el número de usuarios atendidos en el último año. No ha sido por falta de voluntad, sino de financiación. Así lo han expresado en la presentación de la Memoria de Actividades de 2025 que ha tenido lugar en la mañana de este miércoles en Sevilla. La coordinadora autonómica de la organización, María José Hernández, ha expresado que, ante la finalización de los fondos Next Generation y la falta de cooperación internacional, "se han tenido que tomar decisiones estratégicas". Estas han consistido en priorizar la calidad de las intervenciones sobre la cantidad.

Los datos del informe respaldan la labor de Cruz Roja con su fuerte presencia a lo largo de toda la comunidad con actuaciones en más del 90% de los municipios andaluces. No obstante, no es un hecho a celebrar dentro de la institución debido a la necesidad de frenar alguna de las actividades que habitualmente ejercían ante la falta de recursos. "Con la financiación que tenemos, no podemos llegar a todos los colectivos que están en situación de vulnerabilidad", ha lamentado María José Hernández. Para paliar la falta de recursos externos, desde Cruz Roja han aumentado el gasto de fondos propios. "No los podemos estirar más, llegamos hasta donde llegamos", advierte.

"Los recursos propios llevan dos años sin crecer como nos gustaría para poder atender y dar cobertura a toda la financiación que falta", ha añadido la coordinadora, que ha recordado que "hace 10 años atendíamos a 23.000 personas en situación de infravivienda, en estos momentos solo podemos intervenir en Huelva y Almería por la bajada de la financiación". También ha mencionado la falta de financiación en el Programa Básico, que se centra en cubrir necesidades fundamentales de personas en situación de vulnerabilidad.

Ante la denuncia de la situación, Pepe Tortosa, secretario autonómico, ha mencionado que se está "trabajando en modelos de financiación más estables". "Las financiaciones a largo plazo generan proyectos de más calidad", ha mencionado Tortosa, que ha hecho hincapié en que "no es un tema solo de Cruz Roja, ha habido un paro generalizado en el tercer sector".

Presente en el 90% de los municipios de Andalucía

Los datos del informe respaldan su fuerte presencia en la comunidad andaluza: llega más del 90% de los municipios. Desde Grazalema hasta Adamuz, el último año atendió a un total de 337.383 personas en 779 comunidades esparcidas por el territorio. La institución sigue en la senda de ayudar a "los más vulnerables" y, tal como evidencia su documento, han centrado sus esfuerzos en las personas inmigrantes, desempleadas y a quienes conviven con una soledad severa y no deseada.

Pese a esto, en su informe anual, los representantes de Cruz Roja en Andalucía, han destacado"un año de intensa actividad social". "En este curso pasado, la organización atendió a un total de 337.383 personas en Andalucía". Con estas personas, se han llevado a cabo más de 1.139.870 intervenciones, todo gracias a un "amplio equipo técnico" y a su red de solidaridad compuesta por casi 30.000 personas dentro de la comunidad. "La fortaleza de Cruz Roja reside en su cercanía, en la profesionalidad y en la enorme capacidad para movilizar a personas gracias a la formación y al compromiso", ha añadido Vela, aportándole valor a los voluntarios y voluntarias que hacen posible las labores de la organización.

Inmigrantes, desempleados y jóvenes vulnerables

Las personas inmigrantes son el grupo sobre el que más se ha actuado (32.328 personas), acompañándolas desde su llegada a las costas, hasta su acogida e integración. "Seguiremos apoyando a quienes huyen de sus países, sean porque los persiguen o porque buscan una vida mejor; no dejaremos de ayudarlos a hacer valer sus derechos", ha añadido Jerónimo Vera. Le siguen los inmigrantes, ya que se ha actuado con 32.828 jóvenes, haciendo un especial hincapié en "aquellos que viven en una situación de soledad no deseada".

Las personas desempleadas o que sufren precariedad laboral han contado con una especial importancia en las actuaciones de este 2025. En busca de paliar estas situaciones, Cruz Roja cuenta con su Plan de Empleo, que ha cumplido recientemente 25 años desde su creación. Este año "se ha alcanzado un récord histórico de atención a personas que necesitan un empleo, en actividades de orientación, formación y apoyo". Gracias a los planes de empleo de la organización, con los que cuentan con más de 10.700 alianzas con más de 3.300 empresas andaluzas, se han ofrecido prácticas, actividades de orientación laboral y cursos de capacitación, facilitando también la intermediación en procesos de selección de talentos.

También se ha hecho especial mención a personas que viven en situación de extrema vulnerabilidad, atendiendo a "quienes con menos recursos viven en asentamientos, no tienen hogar o sufren pobreza energética". De todas ellas, "más de 9.800 personas recibieron apoyo a través del proyecto de Atención Integral a Personas Sin Hogar, que incluye la asistencia de equipos voluntarios de 14 ciudades, para ofrecer productos de abrigo, alimentación y, sobre todo, escucha y acompañamiento, en un año en el que las condiciones meteorológicas han obligado a crear nuevas respuestas, como albergues provisionales frente a las olas de frío y calor".

La organización asegura que la soledad es uno de los grandes desafíos en Andalucía. Además de para facilitar compañía, se impulsan iniciativas que activan a las comunidades, para conectar a las personas con otros recursos en sus barrios y ciudades, dinamizando acciones colectivas, grupos de apoyo mutuo y redes vecinales. Esto es gracias a programas como Comercios Amigos de las Personas Mayores, que tejen alianza con comercios de cercanía para concienciar sobre la soledad, detectar posibles situaciones de vulnerabilidad y dar a conocer los recursos que ofrece la Cruz Roja a personas de la tercera edad.

Las emergencias en el 2025 y comienzos del 2026

Dentro de la memoria de actividad del 2025 es inevitable poner el foco en la intensa actividad humanitaria en las emergencias ocurridas durante el año. "El hito más destacado seguramente sea el apagón, durante el que tuvimos que atender a 2.000 personas que quedaron atrapadas en trenes con imposibilidad de continuar su viaje", ha afirmado Vera.

El delegado también recordó la impresionante movilización tras el trágico accidente en Adamuz, en el que más de 300 personas voluntarias y técnicas se desplazaron a Córdoba y Huelva, principales ciudades afectadas, para atender a las víctimas. Apenas una semana después, más de 1.100 personas se movilizaron en todo el ancho de Andalucía para paliar los efectos del temporal, especialmente en Cádiz, Jerez y Grazalema, desplazando a la población hasta Ronda para ser atendidos en un albergue.

Estas situaciones, afirma Vera, "nos han enseñado que debemos estar siempre preparados para cualquier eventualidad. Quiero destacar la importancia de nuestros servicios preventivos y de nuestros simulacros, que nos permiten que nuestro voluntariado esté formado y preparados ante cualquier acontecimiento inesperado". Para concluir en este apartado, Vera ha expresado la preocupación de Cruz Roja ante "las cada vez más frecuentes catástrofes meteorológicas, una de las muchas consecuencias del cambio climático".

Otros desafíos sociales

En el repaso de sus actividades, la organización ha destacado también la ayuda a las mujeres víctimas de violencia de género, lanzando proyectos de protección, pero también de empoderamiento psicológico, social y laboral. Igualmente, en busca de reducir los riesgos de pobreza infantil y fomentar la crianza respetuosa, se ha apoyado a la infancia en dificultad social para garantizar su bienestar. Entre los colectivos con los que la Cruz Roja ha intervenido en Andalucía destaca el de las personas mayores, para "evitar soluciones situaciones de edadismo y maltrato", además de promover un envejecimiento activo y saludable.

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Uno de los pilares de la organización sigue siendo la salud, no siendo solo tratada a través de los equipos sanitarios, sino también con proyectos que fomenten una vida más saludable en toda la sociedad y de atención a personas con problemas de salud. Por último, el delegado ha destacado la acción pionera de Cruz Roja de Andalucía enfrentando un desafío social como lo son las brechas digitales, a través del proyecto innovador Click_A.