Artes escénicas
La Fundición acoge cuatro conferencias y una vigilia artística de 24 horas con Héctor Bellerín como invitado
La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) presenta una nueva edición de 'Hemosvivido', un programa que explora la experimentación artística, con conferencias y una vigilia teatral en Sevilla los próximos 8 y 9 de abril.
El cuerpo como eje central. Así será el escenario de reflexión y experimentación artística con la nueva edición de Hemosvivido, de la mano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). Impulsado por la productora La Suite, el programa incluye cuatro conferencias los próximos días 8 y 9 de abril, miércoles y jueves, respectivamente.
La nueva edición de Hemosvivido comienza esta tarde de martes en el teatro La Fundición con una vigilia artística conducida por Alex Peña. Durante veinticuatro horas, un total de veinte personas asumirán el reto de construir desde cero una pieza de teatro inédita, que será compartida antes de concluir el día. "Un laboratorio de presencia, cansancio, imaginación y escucha donde el cuerpo vuelve a ser el centro”, han señalado los organizadores David Linde y David Montero.
La programación continúa con dos ponencias. A las 17 horas, la artista Greta García Jonsson abordará el vínculo entre los cuerpos, el circo, el humor, la rabia y la escritura; y a las 19 horas, el escritor Braulio Ortiz Poole reivindicará, bajo el título Quasimodo en la piscina, el encanto de "los raros, los feos y los que fueron expulsados del paraíso".
El jueves 9 de abril, a las 17 horas, la investigadora Julia Valencia protagonizará Contra el concepto, una charla crítica sobre cómo el lenguaje publicitario y de la comunicación estratégica ha permeado la manera en que el mundo del arte describe y legitima sus proyectos. El ciclo cerrará con un diálogo entre la guionista Laura R. García y el futbolista Héctor Bellerín bajo el sugerente título Nadie sabe lo que puede un cuerpo.
Las ponencias celebradas, que tendrán lugar en el aula del Rectorado de la UNIA en el Monasterio de La Cartuja, son de acceso libre hasta completar aforo, y contarán con la presencia de Greta García Jonsson, Braulio Ortiz, Julia Valencia, Laura R. García y Héctor Bellerín.
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