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Sucesos

Seis robos, tres detenciones y un pueblo en pie: la Guardia Civil refuerza su presencia en Cantillana ante la creciente tensión vecinal

El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, ha lanzado este miércoles "un mensaje de confianza en el funcionamiento de nuestras instituciones" tras los últimos sucesos ocurridos en el municipio

Coches y efectivos de la Guardia Civil desplegados estos últimos días en Cantillana.

Coches y efectivos de la Guardia Civil desplegados estos últimos días en Cantillana. / El Correo

Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

La Guardia Civil ha incrementado su presencia en Cantillana ante la creciente tensión vecinal registrada en los últimos días. De hecho, más de un centenar de personas se congregaron este pasado martes para exigir "más seguridad" después los últimos sucesos ocurridos en el municipio. En total, y según apuntan fuentes oficiales, se han presentado recientemente "cinco denuncias por robos y hurtos" en esta localidad, donde también tuvo lugar otro supuesto atraco el domingo y una agresión a un ciudadano el lunes.

"El pasado domingo hubo un supuesto intento de robo en Cantillana. Ese mismo día, la Guardia Civil procedió a la detención de la persona presuntamente responsable y a su puesta a disposición judicial", ha detallado este miércoles el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, que ha querido lanzar un mensaje "de confianza en el funcionamiento de nuestras instituciones".

"A continuación, el lunes, se produjo una presunta agresión sobre un ciudadano. Al día siguiente, el mismo martes, los agentes arrestaron a esa persona, y se sigue investigando si hay otros posibles investigados en la presunta comisión de un delito de lesiones", ha explicado el subdelegado. "Además, a lo largo del martes se presentaron cinco denuncias por robos y hurtos. Por su parte, la Benemérita ha detenido esta mañana a la persona presuntamente autora de estos hechos".

"En estos momentos, siguen abiertas todas las investigaciones sobre todos estos sucesos, y no se descarta que se puedan realizar más arrestos", ha insistido Francisco Toscano. "Mientras tanto, se mantiene un despliegue importante de la Guardia Civil para garantizar la tranquilidad en el propio municipio. Todos los hechos que están siendo denunciados son objetos de investigación y, en la mayoría de los casos, de esclarecimiento por parte del Instituto Armado".

El Ayuntamiento reclama más seguridad

Por su parte, el Ayuntamiento de Cantillana emitió este martes un comunicado en el que condena “cualquier acto delictivo que altere la convivencia y la tranquilidad” del municipio. El Consistorio señala que la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad permitió la detención y puesta a disposición judicial del autor de un “intento de robo con intimidación en un establecimiento comercial” y admite abiertamente la preocupación que estos hechos han generado entre los vecinos.

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El Gobierno local asegura que no es ajeno al malestar social y ha anunciado que reclamará "más seguridad" a través de una Junta Local de Seguridad. Además, ha advertido de que "se va a extremar el control sobre viviendas en alquiler que no cumplan condiciones de salubridad y habitabilidad, con la intención de proteger la convivencia". "Asimismo, queremos trasladar nuestra confianza en la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la que agradecemos el refuerzo de la vigilancia, confiando en que esta línea de trabajo se mantenga en el tiempo", remata el comunicado.

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