El influencer 'Cocinando con Pablo' alucina con el restaurante de Sevilla inspirado en Salvador Dalí: "Una locura"

"Una locura". Así ha calificado Pablo Cabezali, el creador de contenido que se encuentra tras el perfil 'Cenando con Pablo', un restaurante del municipio hispalense de Dos Hermanas que aúna la mejor gastronomía con una decoración inspirada en Salvador Dalí: el negocio Cinema Restaurante.

Situado en plena avenida 28 de Febrero de Dos Hermanas, este restaurante que, en sus propias palabras, ofrece una expendía única en la que "cine, surrealismo y gastronomía se mezclan para crear un universo propio" ha conseguido dejar sin palabras al creador de contenido, que ha destacado su amplia y variada oferta culinaria y sus decorados, que parecen sacado de una obra de Dalí.

Una carta variada y económica en este restaurante de Dos Hermanas

"Es un restaurante bastante chulo con una carta variada y bastante económica. No es la primera vez que vengo y tienen un montón de platos nuevos para todos los públicos, incluyendo carnes maduradas a precios por debajo de lo habitual", ha asegurado el 'influencer' dedicado a recorrer los restaurantes de todo el país en busca de las mayores joyas gastronómicas.

Un viaje que le ha llevado hasta Cinema Restaurante, un negocio inspirado en Salvador Dalí que asegura que está "muy currado" y que destaca por sus "platos originales", como el que sirven jamón cortado a cuchillo sobre una pata de jamón de oro.

Los platos estrella que han conquistado al creador de contenido

Este establecimiento abrió sus puertas por primera vez en 2022 y, desde entonces, se ha convertido en un imprescindible de la provincia.

Durante su visita, el creador de contenido ha destacado como algunos de sus platos estrella su ensaladilla rusa, con "un más que generoso tamaño y un muy buen sabor", las croquetas de carabinero y las de chuletón de vaca rubia gallega, que destacan por su "cremosidad y sabor a puro guiso", o los falsos nigiris de tartar de atún.

A estos se suman sus nigiris que homenajean a la "mítica tapa sevillana" de solomillo al whisky, coronados con jamón, así como el cóctel de gambones en tempura o su 'barquito' de tataki de atún, "muy currado el concepto".

Una torrija dentro de un nazareno y otras propuestas sorprendentes

"Vaya locura", ha señalado el influencer gastronómico mientras contempla la enorme figura de nazareno que esconde en su interior una gigantesca y esponjosa torrija.

Además, este restaurante con distintas salas que asegura que suponen un "viaje visual" también ofrece platos como el lomo uruguayo que "se deshace en cada bocado" o su tiramisú servido en una cafetera.

Ingredientes frescos y una carta que rompe las reglas

A estos se unen, entre otros, su 'ensalada viva', que "nace literalmente en la mesa", el brioche Pablo, con atún rojo de Tarifa, aguacate y huevo macerado; o el risotto cuatro quesos, "cremoso e intenso".

Todo ello, ha sido creado con "ingredientes frescos, presentaciones inesperadas y un estilo que rompe las reglas". "Cada plato ha sido pensado para contar una historia y despertar sensaciones", señalan desde este restaurante cuya propuesta nace de la pasión por la "creatividad, la estética y el buen producto".

Un paraíso cultural y gastronómico que se encuentra en el número 48 de la avenida 28 de Febrero de Dos Hermanas y que está abierto de lunes a domingo de 13.30 a 16.30 horas y de 20.30 a 00.00 horas.