Isla Mágica inicia la temporada 2026 en Sevilla: novedades, horarios y parque acuático independiente

El Parque Temático Isla Mágica sevillano emprende de nuevo su andadura el próximo sábado, a un año de celebrar su 30 aniversario, con más novedades que nunca.

El próximo sábado 11 de abril de 2026, el parque abre sus puertas para ofrecer a los sevillanos y a los turistas una experiencia inolvidable llena de emociones, risas y momentos de pura magia. Y como siempre, con la promesa de seguir siendo el lugar ideal para disfrutar en familia y con amigos.

Agua Mágica se independiza como parque acuático

La novedad más destacada esta temporada es que Agua Mágica, la que ha sido el área acuática de Isla Mágica desde 2014, se conforma como un parque independiente. Hasta ahora era imprescindible comprar la entrada a Isla Mágica más la de Agua Mágica para poder acceder a la zona acuática, y esta temporada, ya no será necesario. En cualquier caso, existirán entradas combinadas a precios muy competitivos para disfrutar de los dos parques, así como una entrada de 2 días dos parques para disfrutar cada día de uno de ellos y duplicar así la diversión.

Nuevos espectáculos y personajes

En cuanto a la oferta hay que señalar que este año se ha realizado una profunda renovación de todos los espectáculos y animaciones que se desarrollan en los diferentes escenarios del parque. Nuevos personajes habitarán Isla Mágica esta temporada; Carlos I 'Que viene el Rey', intrépidos marineros 'Mundial de Marinería', Nostradamus 'Nostradamus y la profecía', fieros piratas 'Leyendas del Mar', piratas jubilados 'El club de los Piratas Tuertos', divertidos duendecillos 'El Duende de los colores' y osados aventureros 'Crónicas de Pigafetta'.

Experiencia educativa con tecnología inmersiva

Pensando en el público escolar, uno de los colectivos que más visita el parque durante los primeros meses de apertura, Isla Mágica ha preparado una increíble actividad didáctica llamada 'El Jardín Botánico'. Se trata de un taller de botánica en el que el alumnado deberá documentar las especies del jardín botánico del parque, 26 referencias de las más de cien que hay catalogadas en el parque procedentes de 3 continentes. Todo esto de la mano del célebre botánico Celestino Mutis que acompañará a los alumnos de manera virtual gracias a tecnologías VR, IA y la plataforma educativa Educa360.

Pero la gran sorpresa aún está por desvelar y podremos encontrarla por las calles del parque en el mes de mayo. Lo que sí es seguro es que hará las delicias de los más pequeños y sus familias.

Para quienes buscan una vista panorámica espectacular, Nao Vigía, el famoso globo aerostático de Sevilla, sigue siendo uno de los principales atractivos del parque. Desde las alturas, los visitantes podrán disfrutar de una vista única de la ciudad de Sevilla y sus alrededores.

Compromiso social, inclusión y sostenibilidad

Isla Mágica también continúa fiel a su compromiso con el desarrollo sostenible y la inclusión social. El parque sigue ofreciendo empleo a colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión social de la ciudad, colaborando con diversas organizaciones y entidades que promueven proyectos de integración laboral y social. Este compromiso reafirma a Isla Mágica como un referente en responsabilidad social.

Durante el mes de abril, Isla Mágica abrirá sus puertas los sábados y domingos, en horario de 12:00 a 22:00 hrs, para que todos puedan disfrutar de una experiencia llena de magia, emoción y diversión sin fin.