Juanma Moreno celebra el Día del Pueblo Gitano a las puertas del 17M: "No sé si tendré sangre gitana, me siento uno más entre vosotros"

Pétalos, velas y el Gelem, Gelem de Inmaculada De la Vega. Esos han sido los protagonistas de esta jornada de 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano. Día que se conmemora el Primer Congreso Mundial romaní/gitano celebrado en Londres en 1971. Esta fecha es clave para el pueblo gitano porque se creó la bandera y el himno, otros de los protagonistas en esta jornada.

Bajo el lema de la campaña "Somos historia, cultura e identidad", la ciudad de Sevilla celebra este día con un acto que ha tenido lugar a los pies del río Guadalquivir y que ha contado con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, el alcalde, José Luis Sanz, y los distintos miembros de la Junta, como la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López Gabarro o Patricia del Pozo, consejera de Cultura y Deporte, entre otros, y la presencia de los representantes de las entidades pertenecientes al Consejo Andaluz del Pueblo Gitano.

El presidente de la Junta ha señalado que el día de hoy es una fecha muy especial para el calendario, porque "Andalucía abraza al pueblo gitano, y lo abraza porque forma parte de nuestra tierra. Hoy es el Día Internacional del Pueblo Gitano y Andalucía lo debe vivir como algo propio". Este acto no ha sido solo una celebración, como ha recalcado el presidente, sino que "es también una reclamación, una exigencia" y ha señalado que el pueblo gitano tiene unas necesidades como la formación, la vivienda y el empleo y que son fundamentales para "la inclusión social".

Una madre "muy gitana"

En su intervención, el presidente ha hecho un inciso para explicar, entre risas, si proviene del pueblo gitano, lo que ha desatado el murmullo de los asistentes. "No sé si tengo sangre gitana, porque mi madre tú la ves, así morena, poderosa ...Y no sé si tengo sangre gitana entre mis antepasados. Podríamos tenerlos, como muchos otros los han tenido; sea así o no, hoy me siento uno más entre vosotros y me gustaría que toda Andalucía viviera también esta hermandad que tenemos con el pueblo gitano. No solamente este día, sino todos los días del año", ha manifestado. Además, como dicta la fecha propia a la Feria de Abril y las distintas fiestas que comienzan en la comunidad, Moreno ha señalado que no existe otro lugar donde el traje "de nuestra tierra se llame traje de gitana. La respuesta es muy sencilla, y es que el pueblo gitano tiene un alto porcentaje de lo que es nuestra cultura, nuestros valores y nuestra esencia". El presidente ha recordado la concesión de la medalla de Andalucía al Pueblo Gitano como ejemplo de compromiso de seguir "creciendo y mejorando".

La consejera de Inclusión Social, Loles López ha leído el manifiesto donde ha explicado el significado de los colores de la bandera: "El azul del cielo, el verde del campo y la rueda roja de que simboliza el camino y la libertad, y el himno Gelem, Gelem que narra la persecución y el dolor, pero también la esperanza y la fuerza de un pueblo que siempre camina hacia la luna". Ha destacado también que el pueblo gitano forma parte del pasado, del presente y del futuro de Andalucía y que "su aportación, su espíritu inimitable y su capacidad de superación son, sin duda, el mejor ejemplo de dignidad y fortaleza".

El presidente de la Junta de Andalucía lanzando pétalos en la Ceremonia del Río / Lucía Rubio

Ceremonia del Río

El acto ha finalizado con la Ceremonia del Río, un acto en el que se lanzan pétalos y se coloca una vela en honor a los antepasados y con la mira al futuro. Antes de finalizar el acto, Constantina Maya, Vicepresidenta segunda del Consejo Andaluz del Pueblo Gitano, ha explicado esta ceremonia, en el que explica "que cada elemento porta un simbolismo: las velas representan el recuerdo, el homenaje a todas las vidas perdidas a lo largo de la historia por la persecución.

Las flores simbolizan la belleza y la resiliencia, así como la esperanza de un futuro libre de discriminación. El agua y los ríos son la conexión y la unión, porque los ríos que confluyen y llegan al mar nos unen a todos, gitanos y no gitanos, sin importar al grupo al que pertenezcamos, nos juntan a todos a la humanidad". El primer edil de la ciudad ha reivindicado que "Sevilla se siente orgullosa de haber impulsado el segundo Consejo Municipal del Pueblo Gitano de España" y ha remarcado que "el pueblo gitano no es un invitado, sino el protagonista".