La limpieza de la cera de Sevilla tras la Semana Santa: un ejército de máquinas para devolver el brillo a las calles

Decenas de miles de nazarenos han dejado su huella con la cera en las calles de Sevilla durante la Semana Santa. Desde entonces, un ejército de máquinas trabaja a contrarreloj para devolverles el brillo: la empresa pública Lipasam ha multiplicado por casi tres su flota especializada en retirar cera, pasando de tres vehículos en 2023 a ocho esta Semana Santa.

Los trabajos se han realizado durante la Semana Santa en las madrugadas de los días de procesiones en las zonas con riesgo de accidentes y con tres turnos una vez finalizada. Al respecto, estas labores han concluido en las zonas de acceso al casco antiguo. El dispositivo especial de limpieza y recogida de residuos ha estado formado por un total de 811 personas (343 contrataciones que se han unido a la reciente contratación de fijos) y 299 vehículos, y se han instalado 300 papeleras.

El tratamiento actual de limpieza de cera consiste en la aplicación de agua a muy alta presión mediante un camión impulsor con bomba y depósito incorporado, conectado a un carro con toberas giratorias que proyectan el agua a presión sobre el pavimento, logrando el desincrustado de la cera.

Según fuentes municipales a Europa Press, está previsto que los operarios de Lipasam eliminen la cera de 40.000 metros lineales aproximadamente, equivalente a la distancia entre Sevilla y Carmona, y unos 90.000 metros cuadrados, superficie similar a 14 campos de fútbol.