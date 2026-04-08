La limpieza de la cera de Sevilla tras la Semana Santa: un ejército de máquinas para devolver el brillo a las calles
Tras la Semana Santa, la empresa municipal Lipasam ha incrementado su flota de limpieza a ocho vehículos especializados, triplicando la capacidad para retirar la cera de las calles sevillanas.
Decenas de miles de nazarenos han dejado su huella con la cera en las calles de Sevilla durante la Semana Santa. Desde entonces, un ejército de máquinas trabaja a contrarreloj para devolverles el brillo: la empresa pública Lipasam ha multiplicado por casi tres su flota especializada en retirar cera, pasando de tres vehículos en 2023 a ocho esta Semana Santa.
Los trabajos se han realizado durante la Semana Santa en las madrugadas de los días de procesiones en las zonas con riesgo de accidentes y con tres turnos una vez finalizada. Al respecto, estas labores han concluido en las zonas de acceso al casco antiguo. El dispositivo especial de limpieza y recogida de residuos ha estado formado por un total de 811 personas (343 contrataciones que se han unido a la reciente contratación de fijos) y 299 vehículos, y se han instalado 300 papeleras.
El tratamiento actual de limpieza de cera consiste en la aplicación de agua a muy alta presión mediante un camión impulsor con bomba y depósito incorporado, conectado a un carro con toberas giratorias que proyectan el agua a presión sobre el pavimento, logrando el desincrustado de la cera.
Según fuentes municipales a Europa Press, está previsto que los operarios de Lipasam eliminen la cera de 40.000 metros lineales aproximadamente, equivalente a la distancia entre Sevilla y Carmona, y unos 90.000 metros cuadrados, superficie similar a 14 campos de fútbol.
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