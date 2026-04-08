Nueva agresión a una médico en Sevilla: amenazas y golpes en el centro de salud de Arahal

Nueva agresión a médicos en la provincia de Sevilla. El Sindicato Médico ha denunciado amenazas, coacciones y golpes en el mobiliario en el centro de salud de Arahal el pasado martes. Sólo 48 horas antes, el domingo, otro incidente similar se registró en un ambulatorio de Lora del Río. En Andalucía, según los datos oficiales del Consejo Andaluz de Médicos, se registra una agresión cada dos días.

Según los datos difundidos por el Sindicato Médico de Sevilla, la agresión se produjo a las 13:30 horas del martes 7 de abril cuando la médica agredida estaba finalizando su consulta. En ese momento, una usuaria se acercó a su puerta para hablar con ella, pese a no tener cita previa asignada.

La persona reclamó a la profesional sanitaria que le expidiera un certificado médico para una oferta laboral. Según el Sindicato Médico, la profesional sanitaria le explica que en ese momento no puede atenderla y que ese certificado lo obtendrá cuando sea el turno de su consulta, asignada para los siguientes días.

Aproximadamente media hora después, al puesto de trabajo de la médica en el Centro de Salud se acercó un familiar de la usuaria quien "empezó a coaccionar y amenazar verbalmente, todo ello"con una actitud violenta y agresiva con golpes al mobiliario, a la profesional sanitaria para que hiciera el certificado."

Botón de auxilio inhabilitado

La médica, siempre según el relato del Sindicato Médico, pulsa el botón de auxilio pero se encontraba deshabilitado, por lo que tiene que salir hacia al mostrador para pedir ayuda al resto de compañeros del Centro de Salud, mientras el presunto agresor seguía vociferando amenazas.

"Fue entonces cuando se dio aviso a la Guardia Civil y al llegar, el presunto agresor se marchó, teniendo que estar la médica oculta en el mostrador para no ser vista con un ataque de ansiedad", recoge el comunicado que subraya que la profesional sanitaria está realizando toda la documentación necesaria para denunciar los hechos.

"Desde el Sindicato Médico condenamos con firmeza esta nueva agresión, al igual que todas las que sufren los profesionales sanitarios que cada día atienden a la población en condiciones de creciente presión y vulnerabilidad. Y por otro lado, reiteramos a las autoridades competentes que tomen la capacidad de poder denunciar de oficio este y otros casos de agresiones a médicos; así como animamos a todos los profesionales sanitarios que sean objeto de una agresión a denunciar para no silenciar un problema evidente", concluye el Sindicato Médico.