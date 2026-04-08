Comienza el asfaltado del Puente del Cachorro ante su elevado deterioro y se inician los cortes de tráfico
Las obras comenzaron en la noche del martes y se prolongarán hasta el próximo sábado día 11 de abril
El Puente Cristo de la Expiración, conocido como Puente del Cachorro, salió de las borrascas del pasado mes de febrero lleno de baches y desperfectos. Las tormentas agravaron el deterioro acumulado a lo largo de los últimos meses. Por este motivo, la reparación de esta infraestructura ha sido uno de los proyectos prioritarios del plan de choque puesto en marcha por el Ayuntamiento de Sevilla. Las obras se están ejecutando del 7 al 11 de abril.
Las máquinas entraron en el Puente del Cachorro en la noche del martes dejando desde ese momento un carril cortado al tráfico. Ese ha sido el escenario que se han encontrado los conductores durante la mañana de este miércoles. En todo momento, no obstante se han mantenido los dos carriles por sentido lo que ha evitado que se produzcan problemas de tráfico salvo en las horas punta.
Horas de las obras y cómo afectarán al tráfico
Las obras tendrán lugar en los siguientes tramos y días: desde este martes 7, a las 23:00 horas; y hasta el miércoles 8 de abril, a las 15:00 horas, se realizarán los trabajos en los primeros dos carriles sentido a Cartuja, quedando a continuación el tramo abierto. Las tareas de reasfaltado en los dos carriles sentido Sevilla, se harán la noche del miércoles 8 de abril, a partir de las 23:00 horas; y hasta el jueves 9, a las 15:00. Una vez finalizadas, el tramo quedará abierto
Finalmente, se realizarán los trabajos en los dos carriles centrales, que conllevarán el corte total del puente desde el jueves 9, a las 23:00 horas; y hasta el viernes 10, a las 15:00. Esta actuación en el Puente del Cachorro concluirá con los trabajos de pintura en la noche del viernes 10 al sábado 11 de abril.
Durante el corte total del puente, queda garantizado el acceso a parking y la Estación de Autobuses Plaza de Armas; además, se procederá a anular las cámaras de control de acceso al carril bus del puente para permitir que los vehículos circulen debido a los cortes que se llevarán a cabo durante estos días.
Dos importantes obras en el Casco Antiguo
El Ayuntamiento de Sevilla, además, ha puesto en marcha desde el 6 de abril dos importantes actuaciones en el Casco Antiguo al margen de las obras del Puente del Cachorro: por un lado, la renovación integral de la calle Trajano, una intervención de más de 2,4 millones de euros y 51 semanas de plazo que permitirá sustituir las redes de abastecimiento y saneamiento, implantar una red de baldeo y transformar la vía en una plataforma única más accesible, peatonal y con nuevo arbolado; y por otro, la renovación de las redes hidráulicas en Albareda y Jaén, con una inversión de 663.584 euros y un plazo de 7,5 meses, que incluirá nuevas acometidas, mejora de la evacuación de aguas pluviales, reposición completa de acerados y pavimento de granito, además de la plantación de árboles, todo ello con cambios provisionales en el tráfico para garantizar el acceso al aparcamiento público de Albareda.
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