Más de mil plantas de maría, armas de fuego y 12 detenidos: desmantelan varios clanes familiares de las Tres Mil Viviendas

La Policía Nacional ha desmantelado "varios clanes familiares" de las Tres Mil Viviendas dedicados presuntamente al narcotráfico. En el marco de la operación Blessed, los agentes han incautado "más de mil plantas de marihuana, hachís, tres armas de fuego con abundante munición y otra simulada, varias armas blancas y más de 6.000 euros", según detallan fuentes oficiales.

Los efectivos al cargo del caso llevaron a cabo "una amplia labor investigativa en la que se pudo comprobar cómo todos los inmuebles pertenecientes a un mismo bloque se suministraban de forma ilegal la energía eléctrica para mantener los cultivos de marihuana". Un edificio en el que posteriormente se realizaron "los correspondientes registros domiciliarios", tal como apuntan desde la Policía Nacional.

"Las pesquisas llevaron a los agentes a identificar en un mismo bloque distintos clanes familiares", subrayan fuentes oficiales. "Una vez autorizado judicialmente, se ejecutó un importante operativo en el que participaron más de 80 agentes en la barriada de las Tres Mil Viviendas de Sevilla".

En total se practicaron ocho registros domiciliarios en el inmueble en cuestión, que acabaron con la detención de hasta 12 personas supuestamente implicadas en estos hechos. Después de pasar a disposición judicial, ocho de ellos han ingresado en prisión "por presuntos delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico".