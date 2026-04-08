El precio del alquiler de vivienda en Sevilla se dispara por encima de los 1.100 euros de media

Acceder a una vivienda se ha complicado en los últimos años. Y no solo para aquellos que quieren acceder a un inmueble a través de su compra, sino también para aquellos que quieren alquilar. Según un informe de Fotocasa para el mes de marzo, el coste medio a la hora de rentar un piso alcanzó los 1.147 en Sevilla el pasado mes de marzo, lo que lo hace prácticamente inaccesible, ya que el sueldo neto mensual se sitúa solo un poco por encima de los 1.400 euros en la provincia de media, según los cálculos de Bankinter, lo que supondría destinar a la vivienda un 82% del salario.

No es lo mismo si son apartamentos o viviendas de tres o más dormitorios, según el Índice de Vivienda de Fotocasa. Así, en el caso de un estudio, el precio es de 875 euros de media, frente a los 1.195 euros, en el caso de que tenga tres habitaciones, y los 1.274 en el caso de que tenga más. El coste medio se dispara en el caso de que los inmuebles tengan extras, como terraza, aparcamiento, ascensor o si están amueblados.

En cualquier caso, estas cifras no suponen un récord, como sí sucede en el caso de la media andaluza y también española. El precio máximo en Sevilla se alcanzó en julio de 2025 y ahora el precio está un -1,1% por debajo del máximo. En cualquier caso, ha crecido un 25% respecto al mismo mes de 2023, lo que da buena cuenta de la escalada.

Venta de viviendas en la provincia

En el caso de las viviendas en venta, el valor medio de un inmueble en la provincia de Sevilla se sitúa en los 227.590 euros, según el estudio realizado por Fotocasa. Los pisos que tienen una dimensión por debajo de los 100 metros cuadrados, se sitúan en los 167.357 euros, mientras que los que ocupan una mayor superficie superan los 311.000 euros, según los datos de marzo.

El metro cuadrado medio se situó en los el mes pasado 2.242 euros por metro cuadrado, una cantidad que se ve superada en los casos en las viviendas con terraza, aparcamiento incluido o ascensor.

Tampoco en este caso Sevilla alcanza un récord histórico. El techo, según datos del portal inmobiliario, se alcanzó en junio de 2007, poco antes de que se desencadenará el estallido de la crisis inmobiliaria. De hecho, los precios en marzo se situaban un 15% por debajo que entonces.

Récord en alquiler y venta en Andalucía

Por primera vez en la serie histórica del Índice Inmobiliario Fotocasa, el precio de la vivienda en venta y alquiler ha alcanzado sus máximos de forma simultánea. Así, el pasado mes de marzo se convierte en el mes de mayor tensión para el acceso a la vivienda en las últimas dos décadas en España.

“Por primera vez en la historia reciente, los precios de la vivienda en compra y en alquiler alcanzan máximos de forma simultánea, superando incluso los registros de la burbuja de 2007. Esto significa que los españoles nunca se habían enfrentado a unos precios tan altos en ambos mercados al mismo tiempo. El alquiler medio roza ya los 1.200 euros mensuales, mientras que el precio medio de compra supera los 240.000 euros", ha explicado María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

En este sentido, ha destacado que, en las comunidades con mayor dinamismo económico y atracción poblacional, como Madrid, Baleares, Canarias, País Vasco o Andalucía, "ya se han superado sus máximos en años anteriores, consolidando un escenario estructural de alta tensión. Detrás de este fenómeno hay un desequilibrio cada vez más profundo entre oferta y demanda. La demanda se mantiene en niveles muy elevados, impulsada por el crecimiento demográfico, el auge de los hogares unipersonales y unas condiciones de financiación más favorables que han reactivado la compra. Sin embargo, la oferta sigue siendo claramente insuficiente, tanto en venta como en alquiler. Por lo tanto, es probable que este escenario de máximos se repita a lo largo de 2026”.