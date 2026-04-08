El PSOE de Sevilla propone a la edil de Mairena Marta Alonso como número tres y rompe el pulso por el quinto puesto en favor de Verónica Pérez

El PSOE de Sevilla ya tiene una primera propuesta de orden de su candidatura para las elecciones autonómicas. De momento, María Jesús Montero no incorpora ningún fichaje en la provincia cuya lista lidera y sólo hay un nombre no contemplado entre los ocho que se enviaron a las asambleas de las agrupaciones y que ha roto la disputa existente entre el sector más cercano a Susana Díaz y el de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis: el de Marta Alonso Lappi. La concejal de Mairena del Aljarafe y representante en la Diputación Provincial, que preside Javier Fernández, se sitúa en el tercer puesto y como la principal apuesta de renovación de la candidatura.

A partir de ahí, la lista apuesta por la continuidad tratando de resolver los imposibles equilibrios internos. El número dos se mantiene, de momento, para el secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio; en el cuarto puesto estaría Alejandro Moyano y la quinta plaza la mantendría Verónica Pérez, como ya ocurrió en 2022. De esta forma, el núcleo más cercano a Susana Díaz sale reforzado de la candidatura dando respuesta así a la petición de unidad e integración difundida públicamente por la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero.

Pero el equilibrio perfecto es imposible. De ahí que en el pulso interno soterrado que se ha mantenido durante los últimos días el más perjudicado haya sido el entorno de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, cuya principal referente, la vicesecretaria general del PSOE de Sevilla, Encarnación Martínez, pasa a un séptimo puesto que se quedaría fuera del Parlamento andaluz. En la sexta y octava plaza están dos nombres nuevos pero con pocas posibilidades de acceder a la Cámara autonómica en primera instancia: el ex alcalde de Utrera José María Villalobos y el alcalde de La Roda Rodrigo Rodríguez.

A la espera del PSOE andaluz

En cualquier caso, la última palabra en la confección de la lista electoral la tiene la dirección regional que hasta el comité director de este viernes puede realizar cambios en las candidaturas que se tienen que registrar antes del lunes de forma oficial.

En el caso de Sevilla, el punto de partida era más sencillo que en otras provincias. El relevo de Juan Espadas ha implicado que los tres puestos de salida de 2022 quedaran disponibles: ni el actual portavoz del PSOE en el Senado, ni Adela Castaño ni Gaspar Llanes iban a repetir.

Por tanto, había tres huecos disponibles. El primero era para María Jesús Montero. Y a partir de ahí, de momento, se ha optado por un planteamiento de prudencia dejando reforzando a Rafael Recio y Alejandro Moyano por un lado e incorporando a Marta Alonso, por otro. Verónica Pérez, en la práctica, mantiene el mismo puesto que en 2022 que ya le permitió entrar a mitad de la legislatura en la Cámara a raíz de la salida de Juan Espadas.