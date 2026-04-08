A pleno sol y en obras para cruzar del centro a la Feria de Sevilla: los nuevos toldos del Puente de San Telmo se alargan a mayo

Desde el centro de la ciudad hasta la Feria de Sevilla el camino más habitual para cruzar el río Guadalquivir es el Puente de San Telmo. Para llegar al Real, accede desde uno de sus extremos todo aquel que se traslade andando por la avenida de la Constitución o el Paseo de Colón, por ejemplo; o bien aquellos que se bajen en la estación de metro de Puerta de Jerez, una de las más utilizadas. E igual para volver. Pero esta vía, un año más, volverá a estar a pleno sol dentro de dos semanas, cuando desde el 20 al 26 de abril el distrito de Los Remedios se llene de farolillos y trajes de gitana. Las obras de instalación de los nuevos toldos no habrán finalizado para entonces, atendiendo a las últimas explicaciones realizadas por el alcalde: estarán listos "seguramente a partir de mayo".

Los trabajos se adjudicaron en junio de 2025 y en agosto se formalizó el contrato con Heliopol, que precisamente se está encargando del montaje de las casetas y la portada de la Feria, y Azul Construcción Repair S.A. El plazo de ejecución del proyecto de instalación de elementos de sombra/protección climática era de cuatro meses, incluyendo desde la demolición y limpieza del terreno hasta la pavimentación, instalación de alumbrado, señalización, y la colocación de los toldos. Es decir, para haber finalizado todo a finales de 2025. Sin embargo, ha sufrido parones y retrasos que han llevado a tener únicamente como certeza que estarán en verano, cuando son más necesarios.

Obras de instalación de toldos en el Puente de San Telmo / Marina Casanova

Mientras tanto, mientras se lleva a cabo la instalación de la estructura, el Ayuntamiento ya ha tenido que adaptar las afecciones al tránsito peatonal y de bicicletas. El recién estrenado carril bici tuvo que ser cortado sin un itinerario alternativo para los usuarios, decisión que acarreó críticas entre los ciclistas o de la asociación A Contramano. Según explicó Sanz en enero, durante la presentación de los actos conmemorativos del 500 aniversario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal, de manera "provisional" se ha restringido la circulación y cuando estén los toldos no será un problema: "El toldo lo soporta una estructura fija en la barandilla y no afecta al carril bici".

Y el paso de los viandantes se ve afectado por el cierre de una acera, limitada al lado norte del puente debido a la instalación de toldos en la banda sur, especialmente agravado en fechas señaladas como será la Feria o más recientemente en Semana Santa.

En previsión de la gran afluencia de público la pasada semana por el Puente de San Telmo, el Gobierno de José Luis Sanz optó por reordenar el tráfico peatonal y rodado mediante la ampliación de la zona peatonal con la ocupación de uno de los carriles de circulación de vehículos. Además, se aplicó la reducción del tráfico rodado a un carril por sentido en el puente inhabilitando el giro a la izquierda desde el puente hacia el Paseo de Colón, siendo obligatorio el giro a la derecha en dirección al Paseo de las Delicias.

La Navidad y las lluvias han ralentizado el montaje de los toldos

En todo el proceso de montaje, un primer factor que obligó a detener las obras fue el periodo navideño. La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo aprobó a mediados de diciembre la paralización de las obras para instalar los toldos en el Puente de San Telmo. Este retraso temporal se tomó por una cuestión de "seguridad". "Por el Plan de Movilidad para estas fiestas no se cree oportuno cortar el tráfico en uno de los carriles durante Navidad", confirmaron fuentes del Ayuntamiento a este periódico.

Por este motivo específico, la única parte del expediente que se paralizó fue la que afecta a la instalación en sí. Los trabajos de fabricación de los toldos que se iniciaron con anterioridad y siguieron en marcha de acuerdo con el contrato firmado con la adjudicataria, ya que esta fase no se vio afectada por nada.

Y más recientemente, a inicios de 2026, las fuertes lluvias de enero y febrero también imposibilitaron a los operarios mantener el ritmo de trabajo deseado y planificado. Las intensas rachas de viento y la cantidad de agua que cayó sobre Sevilla afectaron enormemente a varias actuaciones en marcha, desde las principales obras del centro que han avanzado a contrarreloj de cara a la Semana Santa hasta el montaje de la Feria.

Así quedará el Puente de San Telmo con los nuevos toldos

La propuesta, licitada por la Gerencia de Urbanismo a finales de 2024, fue realizada por la multinacional Ayesa, con un valor de 1.119.297,19 euros. La instalación de los toldos presenta tanta complejidad que se está llevando a cabo en tres fases: acerado norte, acerado sur y fase general. Con las dos primeras fases de acerado se hace un desvío provisional del tráfico, tanto peatonal en las dos aceras como el tráfico rodado del carril anexo, desviándose por el acerado contrario y los dos carriles restantes en servicio. La fase 3 comprende los trabajos finales, es decir, los remates, limpieza o la edición de los planos para el posterior desmontaje.

Recreación de los futuros toldos del Puente de San Telmo / Ayuntamiento de Sevilla

Los toldos estarán apoyados por una estructura metálica, que será, a su vez, desmontable. Se trata de una serie de pórticos curvos transversales anclados a las farolas existentes y a unos postes de pequeña altura integrados en los frentes de barandillas, que se atan entre sí mediante vigas longitudinales interiores y exteriores coincidentes con los límites del puente.

El objetivo del contrato, según consta en la adjudicación del mismo, es "la instalación de una estructura de acero galvanizado y pintado para sostener los toldos que proporcionarán sombra en los duros veranos de la ciudad con el fin de mejorar y minimizar los riesgos meteorológicos de los viandantes debidos a las altas temperatura". El sistema que se montará contarán con una instalación fija, con toldos curvos "por su mejor comportamiento bioclimático, mayor capacidad de adaptación e interés estético dentro de los parámetros de neutralidad e integración ambiental y patrimonial".