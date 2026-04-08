El Ayuntamiento reanuda la privatización de la limpieza de colegios en Sevilla tras su paralización

El pasado lunes, dos asociaciones empresariales presentaron recursos a la privatización de la limpieza de colegios públicos en Sevilla. Ante las solicitudes de ambas entidades, el Tribunal de Recursos Contractuales del Ayuntamiento adoptó medidas cautelares y paralizó de manera provisional el procedimiento. La suspensión, sin embargo, no ha durado mucho: dos días después, el Gobierno local ha podido reanudar la licitación del contrato, tal como informan fuentes municipales.

"El Ayuntamiento de Sevilla ha reanudado de forma inmediata el procedimiento de licitación del contrato de limpieza de los colegios públicos tras recibir este mismo miércoles la resolución del Tribunal de Recursos Contractuales, que avala los aspectos fundamentales de los pliegos", detallan desde el Consistorio. "El tribunal ha rechazado las principales alegaciones presentadas por las asociaciones del sector, confirmando que los criterios de solvencia, las exigencias de personal y los criterios de adjudicación cumplen la legalidad y son proporcionales a la dimensión del contrato".

Desde el Gobierno de José Luis Sanz destacan que esta resolución "confirma el rigor técnico y jurídico con el que se ha trabajado desde el inicio, frente a las críticas que solo han generado incertidumbre en un servicio esencial". Asimismo, subrayan que "la suspensión del procedimiento ha sido una medida cautelar habitual, ya superada, por lo que el proceso continúa ahora con todas las garantías para asegurar un servicio de limpieza de calidad en los centros educativos públicos".

Dos asociaciones empresariales frente al contrato

Antes de desestimarlas, este tribunal acumuló "las peticiones de suspensión formuladas en los recursos de las Asociaciones Federadas de Empresarios de Limpieza Nacionales (Afelin) y por la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel), en relación con el procedimiento de licitación del contrato denominado 'Contrato de servicios para la prestación de limpieza de los colegios públicos de educación infantil y primaria dependientes del Ayuntamiento de Sevilla'", tal como consta en un documento oficial consultado por El Correo de Andalucía.

Tras recibir las solicitudes presentadas por estas dos entidades patronales, el Tribunal de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Sevilla adoptó "la medida cautelar de suspensión del procedimiento para la adjudicación del contrato", acordando parar también "el plazo concedido para la presentación de ofertas o proposiciones por los interesados". Sin embargo, dos días después, la Sala ha dado luz verde al Gobierno local para seguir adelante con la privatización de este servicio.