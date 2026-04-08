La rehabilitación de 14 bloques en Alcosa se retrasa como mínimo medio año: "Hay muchos picotazos dados, pero nada terminado"

En la plaza Encina del Rey, en el barrio del Parque Alcosa, hay 14 bloques que sufren "desde hace años graves problemas estructurales derivados de la cimentación y la calidad del subsuelo", tal como informó el Ayuntamiento. Para solventar de una vez esta situación, en junio de 2024 se adjudicó una rehabilitación millonaria a la empresa Gyocivil SAU, que tenía hasta el 26 de febrero de 2026 para concluir las obras. Ese plazo ya expiró, así que con las nuevas estimaciones, los trabajos se alargarán como mínimo seis meses más.

"La previsión para la finalización de las obras es septiembre", precisan desde el Ayuntamiento de Sevilla a El Correo de Andalucía. Es decir: medio año más tarde de la fecha tope fijada en un principio. De hecho, fuentes municipales apuntan que "se va a solicitar un aumento de plazo". A preguntas de El Correo de Andalucía, desde Gyocivil (Gestión y Ejecución de Obra Civil SAU) no han transmitido ninguna valoración al respecto.

Sin embargo, los vecinos de la plaza Encina del Rey no son muy optimistas: "En vista al seguimiento que hacemos de la obra, podemos decir claro que no creemos que esté lista tampoco para septiembre", afirma Ricardo Molinero, presidente de la agrupación de intercomunidades de Alcosa. "Queda bastante por hacer: algunas comunidades tienen las cubiertas puestas, a otras les falta el hormigón… Hay muchos picotazos dados, pero nada terminado".

De cumplirse esta nueva fecha límite, la rehabilitación se habrá extendido durante 24 meses; el plazo de ejecución fijado en un principio, por contra, era de 18. "No quiero echarle la culpa a nadie, pero alguien se debe responsabilizar de que todo concluya cuanto antes", exige Molinero. "Ojalá finalicen los trabajos en septiembre, aunque para entonces llevaremos dos años de obras. Ese es el tema".

Imagen de las obras de rehabilitación en la plaza Encina del Rey, en el Parque Alcosa. / EL CORREO

Multas por "incumplimientos"

La reforma integral se encargó por 4,1 millones de euros (IVA incluido) a la empresa Gyocivil en junio de 2024, tomando como fecha de inicio el 27 de agosto de ese mismo año. Unos cuantos meses después, en abril de 2025, la Gerencia de Urbanismo emitió un informe "en el que se constata el incumplimiento por el contratista", tal como recoge un documento oficial consultado por este medio. Ahí se propuso sancionar a la empresa por un importe "correspondiente al 10% de la diferencia entre la prestación que de acuerdo con el Programa de Trabajos debiera estar ejecutada a esa fecha y la que realmente está ejecutada".

En concreto, todas las multas se justifican en "demoras" en la obra registradas desde septiembre de 2024 a febrero de 2025, tal como aparece en este expediente. Así, el gerente de Urbanismo acordó hace justo un año "incoar expediente de imposición de penalidades a la empresa Gestión y Ejecución de Obra Civil SAU [Gyocivil] por un importe de 86.950,83 euros". Esta constructora presentó alegaciones, aunque el Ayuntamiento las desestimó y actualizó la sanción a 184.869,19 euros en junio del año pasado.

"Se ha constatado un incumplimiento de los compromisos de la oferta valorados como criterios de adjudicación y que no se están cumpliendo hasta la fecha de emisión, por lo que procede imponer una penalidad por el 5% del precio inicial del contrato IVA excluido que asciende al total de 189.860 euros", detalla un expediente de Urbanismo de agosto de 2025. No obstante, al reconocer la autoridad "un exceso en el plazo máximo para dictar y notificar resolución", declaró "la caducidad del procedimiento". Es decir: se quitó la multa por los retrasos en la emisión y aviso a la compañía.

Contraprestaciones y reparaciones a vecinos

Y no ha sido este el único choque entre Ayuntamiento y empresa. De hecho, el propio Gobierno local ha exigido recientemente a la adjudicataria "la reparación de las humedades y la contraprestación por algunos elementos de mobiliario que se dañaron", según destacan fuentes municipales. Todo ello, después de que en el último tren de borrascas varias viviendas de la plaza Encina del Rey sufrieran filtraciones.

Humedades y daños en viviendas de la plaza Encina del Rey tras el último tren de borrascas. / EL CORREO

Asimismo, desde el Consistorio resaltan que "han llegado otras quejas por humedades". "Entendemos que son por condensación, en pisos que no están en la última planta", precisan estas mismas fuentes municipales, que añaden que "se está elaborando un informe por parte de la Dirección de Obra" sobre estos hogares afectados.

A todo ello, además, hay que añadir algunas reivindicaciones vecinales: "De los 14 bloques rehabilitados en la plaza, a dos les falta la instalación eléctrica, por ejemplo. Algo incomprensible, porque las actuales son antiquísimas", asegura el presidente de la agrupación de intercomunidades de Alcosa. "También tenemos comunidades a las que deben cambiar las tuberías galvanizadas de agua potable, que tienen más de 40 años".

Otra de las exigencias de los residentes, más allá de las propias labores recogidas en la propia actuación, es "la construcción de cámaras sanitarias en los edificios 4 y 7", según Ricardo Molinero. "En el proyecto vienen diseñadas con una altura de 1,50 metros y con pasillos. Y no queremos pasillos, pedimos la totalidad de la base del terreno, tal como aparecen en las demás comunidades", demanda Molinero.