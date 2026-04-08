Preocupación en Cantillana por los robos con violencia: más de 200 vecinos piden más seguridad en el pueblo

La inseguridad vecinal se ha apoderado de Cantillana en los últimos días. En pleno corazón de la Vega, este municipio de 10.000 habitantes vive un clima de máxima tensión debido a varios robos con violencia.

Todos estos sucesos ha desembocado en un intenso despliegue policial nunca visto en este pueblo. Solo hay que darse una vuelta por las calles aledañas para comprobar más de una decena de patrullas de la Guardia Civil. Son las 19.00 horas de la tarde del martes y hay dos patrullas de agentes en la plaza del Llano, el corazón del municipio. A escasos metros, en la plaza del Ayuntamiento de Cantillana, se escuchan gritos y una concentración pacífica de más de 200 personas para pedir más seguridad en el municipio tras el último caso violento del pasado lunes.

Alrededor de 200 personas se concentraron para reclamar más seguridad en el municipio. / El Correo

El robo del móvil desembocó en una brutal pelea

Un varón de origen magrebí robó el dispositivo móvil a un menor de 12 años. Acto seguido, un grupo de unas 50 personas buscaron al presunto autor al centro de salud de Cantillana, lugar donde se escondió para evitar represalias. Hasta allí acudió la Guardia Civil para trasladar a Sevilla al presunto autor del hurto con el objetivo de evitar nuevos enfrentamientos.

Paralelamente, en la misma noche del lunes, sí hubo una agresión violenta a su compañero de piso de la misma nacionalidad por parte de varias personas que, siempre según testigos, lo abordaron cuando circulaban en dos vehículos, al ser otro de los ladrones de días anteriores. El herido tuvo que ser evacuado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y pidió el alta voluntaria en la tarde del martes y se encuentra en búsqueda y captura.

Ante esta grave situación de inseguridad, hay más de una decena de patrullas del instituto armado que permanecen desplegadas en Cantillana para contener la situación, reforzar la seguridad y restablecer la normalidad en una localidad marcada ahora por la inquietud y el temor a que se repitan hechos similares.

Más robos con violencia y a punta de pistola

Según ha podido confirmar El Correo de Andalucía con vecinos de la localidad, no fueron hechos aislados. Durante la Semana Santa se han registrado varios robos con intimidación. Incluso uno de ellos fue a punta de pistola en un establecimiento de Cantillana de un varón, tal y como confirman testigos presenciales en el lugar de los hechos. Por suerte, todo quedó en un susto y el atracador huyó hasta el Centro de Salud al no llevarse mucho dinero. Allí, la Guardia Civil lo detuvo.

A ese suceso, según denuncian vecinos de este municipio, se suman robos a personas mayores efectuando la técnica del mataleón, además de hurtos en vehículos estacionados en la madrugada del Viernes Santo.

Comunicado del Ayuntamiento de Cantillana

Por su parte, el Ayuntamiento de Cantillana ha emitido un comunicado en el que condena “cualquier acto delictivo que altere la convivencia y la tranquilidad” del municipio. El Consistorio señala que la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad permitió la detención y puesta a disposición judicial del autor de un “intento de robo con intimidación en un establecimiento comercial” y admite abiertamente la preocupación que estos hechos han generado entre los vecinos.

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El gobierno local asegura que no es ajeno al malestar social y ha anunciado que reclamará más medios de seguridad a través de una Junta Local de Seguridad. Además, ha advertido de que extremará el control sobre viviendas en alquiler que no cumplan condiciones de salubridad y habitabilidad, con la intención de proteger la convivencia. Mientras tanto, en Cantillana el mensaje que más se repite entre los vecinos es el mismo: recuperar cuanto antes la tranquilidad en un pueblo golpeado por el miedo tras los últimos robos y altercados.