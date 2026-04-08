Un testigo señala que 'El Cojo' pidió una pistola en un fumadero días antes de la muerte de un hombre en Parque Alcosa: "¡Asesino!"

La tercera sesión judicial del caso por el asesinato del hombre cuyo cadáver fue encontrado junto al Mercadillo de Parque Alcosa ha durado poco más de una hora. Los policías que testificaron no pudieron aportar mucho más de lo ya narrado por la jefa del grupo de homicidios de la Policía Nacional de Sevilla. Solo un par de ellos señalaron que Vanesa, acusada de encubrimiento, les contó lo ocurrido "con mucho temor y nerviosa". Además, ha comparecido voluntariamente un testigo que faltó a la sesión anterior al equivocarse de juzgado. Nada más finalizar su comparecencia, señaló al acusado y le dijo: "¡Asesino!".

Una vez más, la sesión comenzó puntual, a las 10 de la mañana. Prestó declaración la camarera del bar donde fue detenido el principal acusado, Manuel, conocido en el barrio como 'El Cojo' porque le falta una pierna. Ella no recordaba detalles de lo ocurrido.

En realidad, las testificales de esta tercera sesión no aportaron demasiado sobre el hecho del asesinato. Tanto la camarera como el otro testigo citado debían esclarecer si el tercer acusado en este caso pudo entregarle el arma homicida a 'El Cojo' días antes. Ella no recordaba prácticamente nada de aquel día, aunque un agente señaló que Manuel llevaba "aspecto de haber estado 48 horas dando vueltas".

El testigo que no apareció en la sesión de ayer porque se equivocó de juzgado, accedió a la sala ataviado con un pantalón de chándal del Bayern de Múnich. No fue el único: la acusada también portaba vestimenta del conjunto bávaro que venció anoche 1-2 al Real Madrid en el Bernabéu. El varón se situó un par de días antes del asesinato en "un bloque donde se hacen cosas malas", en un "fumadero". Allí oyó pedir una pistola para "un trabajito". "Yo escuché a uno que le faltaba una pierna, al cojo, a uno que le faltaba una pierna. Yo no los volví a ver".

Señaló el hombre hasta en dos ocasiones a los acusados como los participantes en esa conversación. "Ese, ese ha sido", insitió apuntando con el dedo a Manuel. También señaló a Curro, como el hombre con el que charlaba.

La abogada defensora de Curro le preguntó por si sabía que su cliente le había conseguido la pistola a Manuel. "No sé si se la consiguió, pero que pasó lo que pasó", respondió el testigo en referencia a que días después de la conversación que escuchó se produjo el asesinato. El hombre se levantó y antes de marcharse señaló al acusado y le dijo: "¡Asesino!".

Este jueves se llevarán a cabo la testifical de los peritos. Será el viernes cuando los acusados declararán sobre lo ocurrido.

33 años y 9 meses de cárcel

Por estos hechos, la Fiscalía pide para 'El Cojo' un total de 33 años y nueve meses de prisión. Desgranados, la solicitud es de 25 años de cárcel por un delito de asesinato con alevosía, aplicándosele un agravante de reincidencia; cinco años de prisión por un delito de robo con violencia, con la agravante de reincidencia; y otro año y nueve meses de cárcel por un delito de tenencia ilícita de arma corta. Se le podría imponer una multa de 2.700 euros por un delito de falsedad en documento oficial. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público solicita que indemnice con 370.000 euros a la familia de la víctima.

Noticias relacionadas

Para Vanesa, la Fiscalía solicita tres años de prisión por la comisión de un delito de encubrimiento. Solo la acusación particular ejercida por la familia de la víctima acusa al tercer varón por ser quien entregó el arma homicida a El Cojo. Se le acusa de un delito de tenencia ilícita de armas, aunque los policías nacionales que registraron su casa no encontraron el arma.