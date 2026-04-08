Tres investigados por hurto continuado de climatizadores y cobre en una hacienda de Carmona

La Guardia Civil ha destapado un caso de robo continuado en una hacienda de Carmona (Sevilla) tras la denuncia de sus responsables, quienes alertaron de la desaparición sistemática de maquinaria de climatización y tuberías de cobre, provocando un grave impacto económico y operativo en el recinto, donde llegaron a sustraerse hasta 12 equipos de aire acondicionado y más de cien kilos de cableado de cobre.

Investigación en Carmona

El Equipo ROCA perteneciente a la Compañía de la Guardia Civil en Carmona, inició la investigación y, tras una primera inspección ocular en el lugar de los hechos, la fuerza actuante recabó indicios fundamentales que permitieron estrechar el cerco sobre los posibles responsables.

Un agente de la Guardia Civil con los efectos robados. / Guardia Civil

Las pesquisas determinaron que los autores utilizaban hasta dos vehículos distintos para sus desplazamientos, llegando incluso a emplear un turismo que no había sido debidamente transferido administrativamente para ocultar la titularidad real del mismo. El grupo aprovechaba los periodos de mayor actividad logística y el tránsito de proveedores durante los eventos para infiltrarse en las instalaciones sin levantar sospechas entre el personal empleado.

Red de venta de cobre en Sevilla

Paralelamente, se llevó a cabo una exhaustiva labor de inspección en diversos centros de gestión de residuos de Sevilla capital y su comarca. Estas gestiones permitieron localizar el punto de recepción donde el material sustraído había sido entregado tras un proceso previo de desguace, destinado a eliminar cualquier marca identificativa y facilitar su venta.

Como resultado de las indagaciones y tras el análisis de la trazabilidad del material en los citados centros, la investigación ha culminado con la identificación de tres personas, a las que se les relacionas como presuntos responsables de delitos de hurto continuado.

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Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente, dándose por finalizada esta fase de la explotación policial en defensa del patrimonio y la seguridad en el entorno rural.