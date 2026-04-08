Vestir un traje de gitana de la diseñadora más exclusiva para esta Feria de Abril es posible y además puede ser gratis

Vestir un traje de gitana de una de las diseñadoras más aclamadas de la moda flamenca es posible. Y además puede ser gratis, convertirse en un maravilloso regalo. Solo tienes que participar en un sorteo que te permitirá llevar a la Feria de Abril de Sevilla el traje de una de las colecciones más deseadas por las 'vips' en el Real. Un sueño hecho realidad con un poco de suerte gracias a la iniciativa que ha puesto en marcha este 8 de abril la diseñadora Rocío Peralta y la compañía Orange.

La diseñadora sevillana ha explicado cómo puedes ser agraciada con este maravilloso regalo, que te permitirá lucir un vestido de una de las colecciones más aclamadas esta primavera de lunares y volantes. "Ya está aquí lo que más nos gusta del año", avisa en sus redes sociales, y "algo muy bonito" está en marcha para disfrutar de la Feria de Sevilla.

"Un sorteo para que alguien pueda vivir la Feria estrenando traje", ha contado Peralta a sus miles de seguidores. Desde este miércoles 8 de abril debes acudir a una de las tiendas de Orange en Sevilla capital y escanear un QR que existe con esta promoción. A partir de ahí ya estarías dentro. El próximo viernes 17 de abril, en la antesala del Lunes del Pescaito, se conocerá quién es la ganadora. Desde día podrá acudir a la tienda de Rocío Peralta en el centro de Sevilla para elegir un modelo entre los que estén disponibles.

"La Feria también es eso, prepararse, ilusionarse y llegar al Real con todo listo", deja claro la diseñadora que de esto sabe y mucho.

Una firma muy deseada

Especializada en moda flamenca y creadora de una firma que trasciende fronteras, Rocío Peralta, reconocida con el Premio Woman Andalucía, es conocida por reinterpretar el traje de flamenca con un estilo elegante y muy cuidado en los detalles.

La diseñadora sevillana presentó hace ya tres meses en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo su nueva colección flamenca para 2026, titulada Al-Andalus, en un desfile, compuesto por 40 diseños, que se convirtió en una auténtica pasarela de rostros conocidos. Más de 200 invitados acudieron a la cita, entre ellos Adriana Abascal, Alicia Alcocer Koploviz, Esther Santos Alcocer, los Duques de Romanov, Carmen Lomana, Olivia de Borbón, María León, María José Castelli, Estrella Conde Morente (hija de Estrella Morente), Marina Heredia, Susana Saborido (la colaboradora de Canal Sur y mujer de Joaquín), Begoña y Pedro Trapote, Miguel Báez El Litri y Casilda, Raúl El Tato, Roberto Diz, Fernando y Antonio García, Manuel Lombo, entre otros.

Rocío Peralta, diseñadora de moda flamenca / El Correo

De entre todos esos trajes, destacan a leguas los preciosos diseños de Rocío Peralta (Sevilla,1979), hoy una de las grandes diseñadoras de moda flamenca, galardonada con el Premio Diseño y Tradición de la I edición de los Premios Woman Andalucía, que ha entregado la revista de Prensa Ibérica.

Un estilo, atemporal, clásico pero con un toque siempre atrevido y diferente, ha conquistado a miles de clientas que al llegar el mes de abril se visten con sus diseños. El lunar, siempre protagonista en todas creaciones, lo combina con una apuesta por los volantes generosos y patrones holgados.

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Victoria Federica, Eugenia Martínez de Irujo y Sofía Palazuelo, entre otros de los rostros habituales de las revistas y la crónica social, tienen a Rocío Peralta como diseñadora de cabecera.