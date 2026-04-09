Alerta de fallos en las pruebas del cribado de cáncer de mama del Hospital de Valme: CCOO denuncia seis meses de retrasos y la Junta lo niega

Alerta de retrasos en los resultados de las pruebas del cribado de cáncer de mama del Hospital de Valme de Sevilla. El sindicato provincial de CCOO de Sevilla denuncia que la detección precoz del cáncer de mama en el área hospitalaria de Valme acumula retrasos de hasta seis meses. Según el sindicato se atribuyen a la "falta de profesionales de radiología y a la pérdida de personal de apoyo en varias unidades del programa". A preguntas de este medio, la Junta de Andalucía ha defendido que se trata de una información "categóricamente falsa", alegando que "no existe ninguna paciente incluida en el Programa de Cribado de Cáncer de Mama que esté fuera de la fecha indicada por su especialista para la comunicación de resultados".

En plena precampaña electoral y después de que numerosas mujeres afectadas por el cribado han confirmado ante los medios que demandarán a la Junta de Andalucía por los fallos en el cribado, CCOO pone ahora el foco en los retrasos de las pruebas realizadas en noviembre de 2025 del Hospital de Valme, un mes después del estallido de la crisis del cribado en Andalucía.

Desde el sindicato aseguran que las mujeres "no han sido informadas hasta marzo o abril de este año" de los resultados de las mamografías. En este sentido, señalan que este escenario se debe a la falta de radiólogos en la Unidad de Cáncer de Mama, que está compuesta por cuatro profesionales y "solo uno de ellos tiene plaza asignada" mientras que "el resto tiene contratos parciales, son interinos o tienen contratos de reducción de jornada", según advierten fuentes sindicales a este periódico. Sin embargo, esta información contrasta con la que comparte la Consejería de Sanidad, que defiende que "todos los radiólogos de plazas dedicadas al programa de detección Precoz de Cáncer de Mama están contratados", desmintiendo igualmente la falta de cobertura de vacantes.

La Junta defiende que "no existe ninguna paciente en el Programa de Cribado de Cáncer de Mama que esté fuera de la fecha indicada por su especialista para la comunicación de resultados"

En este sentido, la Junta remarca que la dirección del centro "llevó a cabo en su momento la adopción de medidas planificadas de refuerzo estructural del servicio", una acción dentro de los procedimientos reglados de provisión de puestos de trabajo en esta área. No obstante, desde CCOO insisten en que el propio servicio del hospital reclamó contrataciones de forma reiterada, aunque la Administración habría alegado una supuesta "falta de especialistas para no cubrir las vacantes necesarias".

CCOO enmarca esta situación en un deterioro más amplio del sistema público andaluz. “El SAS no encuentra profesionales porque les ofrece contratos precarios y malas condiciones laborales”, ha criticado el sindicato, que carga directamente contra la política sanitaria del Ejecutivo andaluz. “El Gobierno de Moreno Bonilla continúa desmantelando nuestra sanidad pública mediante la fórmula de la precariedad, lastrando la capacidad de respuesta de los servicios públicos de salud frente a patologías donde el tiempo es un factor vital”, ha señalado.

La denuncia no se limita a la demora en la lectura de las pruebas. El sindicato advierte también de que numerosas usuarias del área de Valme han dejado de recibir las cartas con los resultados, lo que, a su entender, supone un incumplimiento del protocolo de detección precoz y agrava la sensación de desprotección entre las pacientes. “Esta situación ha generado una profunda inseguridad e indefensión entre las mujeres sevillanas afectadas por estos graves retrasos”, ha subrayado CCOO, que considera especialmente grave que las "deficiencias" alcancen a un programa preventivo clave para la detección temprana de la enfermedad.

CCOO denuncia que se han eliminado puestos de apoyo en unidades de detección de cáncer de mama del distrito de Atención Primaria de Sevilla y la Junta recalca que se llevó a cabo un refuerzo de estos recursos

Además, la organización ha alertado de que los recortes se han extendido al personal administrativo. Según denuncia, se han eliminado puestos de apoyo en al menos tres unidades de detección de cáncer de mama del distrito de Atención Primaria de Sevilla, una decisión que, en su opinión, ha dificultado aún más la gestión diaria de un circuito asistencial que depende de la agilidad en las citaciones, comunicaciones y notificaciones de resultados. Respecto a ello, la Junta recalca que dicha información "no se corresponde con la realidad" ya que "también se llevó a cabo un refuerzo de estos recursos".

Ante este escenario, CCOO ha exigido a la Consejería de Salud que adopte medidas urgentes para reforzar tanto las plantillas de radiología como el personal de apoyo vinculado al programa. El sindicato ha llamado además a la ciudadanía a movilizarse frente a lo que considera “un ataque a la sanidad pública”.

Una precampaña con la mirada puesta en los cribados

Esta noticia llega en plena precampaña electoral, a poco más de un mes de que se celebren las elecciones autonómicas el próximo 17 de mayo. Meses después de que se destapara una de las mayores crisis sanitarias y políticas que ha afrontado el Gobierno de Juanma Moreno en octubre del año pasado, todavía hay dudas sobre qué pasó para que se produjeran fallos en el cribado de cáncer de mama. Esta semana, el abogado de la Asociación Amama, Manuel Jiménez, que representa a mujeres con cáncer de mama de Sevilla -y algunas de ellas afectadas por los fallos del cribado- anunció que 160 mujeres afectadas ya habían puesto una reclamación patrimonial al SAS, el paso previo a una demanda. La primera afectada que hizo pública su situación, Anabel Cano, interpondrá en los próximos días la primera demanda contra la Junta de Andalucía.

A pesar de que la Junta de Andalucía siempre ha defendido que el 90% de los errores en el cribado se produjeron en el Hospital Virgen del Rocío, la Asociación Amama y otras asociaciones de las otras siete de provincias andaluzas han reprochado que los fallos del programa de detección precoz también se habían producido en otros hospitales, tal como ahora denuncia el sindicato de CCOO aunque la Junta lo desmiente tajantemente.