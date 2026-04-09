Sucesos
Un gran árbol cae en la calle Amador de los Ríos y provoca cortes de tráfico
La circulación en la calle Amador de los Ríos, en Sevilla, se ve afectada por la caída de un árbol, lo que ha requerido la intervención de los bomberos para solucionar la incidencia
La caída de un árbol mantiene alterado el tráfico desde las 9,45 horas en la calle Amador de los Ríos, en Sevilla, donde se están registrando desvíos de circulación mientras se trabaja para despejar la vía.
Según ha indicado Emergencias Sevilla en sus redes sociales, un equipo de bomberos está trabajando para retirar el árbol de la calzada.
Desde el dispositivo de emergencias se recomienda seguir en todo momento las indicaciones de los agentes hasta que se recupere la normalidad en la vía.
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