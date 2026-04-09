Estos son los días que no habrá colegio durante la semana de la Feria de Sevilla 2026

El calendario escolar durante la semana de la Feria de Abril 2026 en Sevilla capital mantendrá la estructura de años precedentes, según se desprende de las festividades y días no lectivos aprobados.

Los días 22, 23 y 24 de abril de 2026 no habrá clases en Sevilla con motivo de la Feria de Abril. El miércoles 22 es festivo local, mientras que el jueves 23 y el viernes 24 son días de libre disposición, completando así un puente que permitirá a los sevillanos disfrutar de la semana grande sin interrupciones lectivas.

El primer día sin clases será el miércoles, 22 de abril. Este día ha sido aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla como festivo local. Como es tradición en los últimos años, se traslada a esta fecha la festividad de San Fernando, patrón de la ciudad, para hacerla coincidir con la semana de Feria.

Sin colegios en el Puente de mayo Con el festivo por el Día del Trabajador, 1 de mayo, la mayoría de provincias andaluzas tendrá el viernes 1 de mayo como día no lectivo, lo que permitirá a miles de estudiantes disfrutar de un puente escolar.

Posteriormente, tampoco habrá clases el jueves 23 y el viernes 24 de abril. Estos dos días han sido designados como no lectivos a propuesta del Consejo Escolar Municipal de Sevilla Capital, completando así un "puente" de tres días sin colegio en plena semana de Feria.

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En resumen, los escolares de Sevilla capital disfrutarán de tres días consecutivos sin clases (miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de abril) durante la Feria de Abril 2026, un esquema idéntico al aplicado en ediciones anteriores.