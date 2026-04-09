Emilio Lledó, filósofo sevillano: "La libertad de expresión es fundamental, pero lo verdaderamente importante es que haya libertad de pensar"

"La libertad de expresión es fundamental, pero lo verdaderamente importante es que haya libertad de pensar". Esta se ha convertido en una de las reflexiones más famosas y admiradas del filósofo sevillano Emilio Lledó, trianero miembro de la Real Academia Española de la Lengua y del Instituto de Estudios Avanzados de Bertín, y nombrado Hijo Predilecto de Andalucía en 2003.

Estas palabras las pronunció Lledó en el programa 'Pienso, Luego Existo' de TVE, en un capítulo especial centrado en la libertad de pensamiento.

Durante su participación, el también escritor y ensayista afirmó que la libertad de expresión no se basa en la libertad de poder decir cualquier idea que venga a la cabeza, sino en tener libertad y capacidad de expresar pensamientos coherentes.

Qué entiende el filósofo Emilio Lledó por libertad de expresión

"Tú puedes decir todas las tonterías que se te ocurran o insultar a quien te parezca o calumniar, eso no es libertad de expresión. No tiene nada que ver con la libertad de expresión", ha señalado durante su comparecencia este sevillano que ha sido reconocido con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, y el Premio Nacional de las Letras y de Literatura.

Tal y como ha recalcado, la libertad de expresión no puede existir sin la libertad de pensamiento: "De que tú puedas pensar, de que tu mente sea libre, de que las neuronas fluyan coherentemente".

La importancia de una mente libre y sin bloqueos ideológicos

Para ello, es necesario que la mente no presente "una pringue ideológica, unos grumos mentales y bloques mentales, casi siempre pringosos" que no permiten que el pensamiento fluya con libertad y coherencia.

"El pensamiento es libertad", ha recalcado el filósofo. Y ha continuado relatando: "Una de las cosas que hay que enseñar en la escuela, en los medios, es esa liberación de la mente, esa agilización de la mente, esa fluidez de la mente humana. Y eso se llama libertad".

Una libertad que, para Lledó, permite que todos los ciudadanos se expresen con "sentido ético y colectivo", con la finalidad de que sean útiles para la sociedad y el ámbito en el que desarrollan su vida cotidiana, permitiendo que sus ideas engrandezcan a la ciudadanía en su conjunto.