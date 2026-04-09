Los expertos meteorológicos vaticinan el fin de la lluvia: "Desde el domingo, tiempo seco por varios días"

Expertos en meteorología como Antonio Delgado apuntan ya a un cambio de tendencia en Sevilla tras varios días de inestabilidad. El físico sevillano, muy seguido en redes por sus pronósticos, sostiene que no se esperan lluvias en lo que queda de este jueves, que el viernes tampoco dejará precipitaciones importantes y que, aunque el sábado todavía podría registrarse algo de lluvia de forma irregular, a partir del domingo se abrirá un periodo de tiempo seco durante varios días.

"El sábado aún puede dejar algunas lluvias"

Delgado considera que no se espera lluvia hoy en Sevilla en lo que queda de jornada, por lo que este jueves avanzará sin precipitaciones destacables en la capital andaluza. De cara al viernes, el escenario seguirá siendo parecido, ya que no se prevén lluvias importantes, aunque podría caer alguna llovizna a última hora del día, de forma débil y muy puntual.

La previsión cambia ligeramente de cara al sábado, jornada en la que sí podría llover algo más, aunque de manera irregular y sin que se espere un episodio sostenido o generalizado. La principal novedad en el pronóstico llega desde el domingo, cuando los expertos anticipan la llegada de tiempo seco por varios días, lo que supondría el final de este episodio de inestabilidad y una vuelta a una situación más estable en Sevilla.

Quién es Antonio Delgado

Antonio Delgado es un físico sevillano que ha desarrollado buena parte de su trayectoria en Estados Unidos como profesor del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Notre Dame, con una carrera centrada en la física teórica de partículas. Su labor investigadora se ha enfocado especialmente en el bosón de Higgs, una de las partículas fundamentales para explicar cómo está formado el universo, así como en su relación con la cosmología, la materia oscura y la energía oscura, dentro de una línea de trabajo conectada a los grandes avances del CERN y el LHC.

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Formado en la Universidad Autónoma de Madrid, donde se licenció en 1997 y se doctoró en 2001, Delgado combina esa proyección internacional en el ámbito científico con una faceta divulgativa muy seguida en Sevilla, donde sus análisis meteorológicos han ganado notable repercusión en redes sociales.