Una exposición única sobre dinosaurios llega a Sevilla: cuándo, dónde, precios de la visita y actividades

Sevilla albergará una exposición única sobre dinosaurios que vivieron en la Patagonia argentina durante el Mesozoico. Con un especial atractivo por su alto valor arqueológico, la exposición está pensada para que atiendan desde los más expertos, con conferencias y ponencias sobre el tema; hasta a los pequeños, con actividades lúdicas y proyecciones de películas. A partir de mañana, 10 de abril, y hasta el 12 de octubre, el CaixaForum de Sevilla albergará una muestra única de réplicas, fósiles y holotipos reales de dinosaurios. Este viaje al Mesozoico patagónico permitirá conocer el cómo vivía y cómo eran estas especies que vivieron hace 250 millones de años hasta su extinción.

La joya de la corona de la exposición es la réplica a tamaño real del Patagotitan mayorum, una especie impresionante por su envergadura (8 metros de largo, 5 metros de altura y 77 toneladas en vida) y del que se conservan sus holotipos reales en esta exposición. Una oportunidad extraordinaria para ver las dimensiones de una estructura ósea original de un dinosaurio de tales magnitudes. El descubrimiento de esta especia por el Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF), quien organiza la exposición, permitió conocer como eran realmente los dinosaurios gigantes.

Qué se podrá ver

El Patagotitan mayorum es la pieza más impresionante gracias a su impresionante tamaño, pero la docena de réplicas que lo acompañan son de una vital importancia igualmente para conocer la evolución de este periodo. Organizadas cronológicamente, se podrán ver dinosaurios más pequeños, como el Manidens condorensis, de tan solo 75 centímetros; y otros más antiguos, que vivieron hace 230 millones de años, como el oraptor lunensis y el Herrerasaurus ischigualastensis.

Igualmente, no todo son réplicas de resina, también se podrán presenciar fósiles reales de vértebras, dientes, impresiones de piel de dinosaurio y numerosos ejemplos de flora local, que muestran el ecosistema en el que vivían estas criaturas. Lo más llamativo, y posiblemente el activo de más valor en la sala, son los holotipos (ejemplares únicos que se usancomo referencia oficial para describir y nombrar una especie nueva) del Patagotitan mayorum, que permitirá apreciar in situ los fémures, un húmero, una ulna, una escápula y un radio originales de esta especie. De hecho, en uno de los fémures se aprecia la hendidura de la pisada de otro dinosaurio, algo realmente excepcional de ver.

Otras actividades

Para enriquecer la exposición, Caixa Forum ha programado diferentes actividades para todos los públicos. Enfocado para los adultos y personas que quieran profundizar más en la materia, se darán unas conferencias que se reúnen en el programa Tierra de gigantes. Estas consistirán en tres ponencias realizadas por Àngel Galobart, Francisco Ortega y Angela D. Buscalioni, expertos en paleontología y paleobiología. En este ciclo de conferencias, los asistentes descubrirán las principales características de los grandes grupos de dinosaurios. Además, realizarán un recorrido por yacimientos cercanos que han permitido identificar diversas especies y profundizarán en las claves de su éxito evolutivo, así como en las causas de su extinción.

Enfocado para los más pequeños, se proyectará un ciclo de películas sobre dinosaurios, donde niños y niñas podrán ver El viaje de Arlo, Ice Age 3: el origen de los dinosauriosJurassic Park y En busca del Valle Encantado. Antes de cada proyección, el personal educativo de Caixa Forum explicará claves básicas para que puedan disfrutar al máximo del largometraje, además de sugerir al final de cada una un pequeño debate en familia.

Además, se ha programado el taller de paleontología Jurassic Camp, en el que los participantes reconstruirán un dinosaurio y el entorno en el que vivía a partir de restos fosilizados, huellas de su actividad biológica y vestigios de otros organismos. También destaca la feria de experiencias Academia de dinosaurios, donde los asistentes deberán superar distintas pruebas para ir definiendo las características de un dinosaurio acorde a su personalidad y descubrir, al final del recorrido, cuál les representa. Se trata, en ambos casos, de actividades participativas y dinámicas que permiten conocer mejor las adaptaciones de los dinosaurios y compararlas con las de los animales actuales.

Horario y precio

La entrada al público general tiene un precio de 6 euros, mientras que los menores de 16 años y los clientes de CaixaBank tendrán acceso gratuito a cualquiera de las exposiciones ofrecidas por Caixa Forum. En caso de querer una visita comentada, el precio será de 4 euros, al igual que en las visitas dinamizadas para familias, aunque asciende a 25,5 euros en caso de querer complementar la visita con un menú degustación temático. El horario de visita es de lunes a domingo y festivos, de 10:00 de la mañana hasta las 20:00 de la tarde.

En caso de querer ver alguna de las proyecciones, el precio de las entradas para ver las películas es de 5 euros, mientras que las conferencias de expertos tienen un precio de 6 euros. Por último, la actividad Jurassic Camp tiene un precio de 4 euros y, la Academia de dinosaurios es gratuita.