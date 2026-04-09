La Guardia Civil mantiene el dispositivo en Cantillana para frenar la escalada de tensión tras varios días de robos y detenciones

La sucesión de varios robos violentos y una agresión hizo crecer la tensión vecinal en Cantillana durante los últimos días. Ante este panorama, la Guardia Civil estableció un importante despliegue en el municipio que aún se mantiene este jueves, tal como confirman fuentes oficiales a El Correo de Andalucía. Un dispositivo que, sumado a las tres detenciones efectuadas por las autoridades, ha traído una relativa calma a esta localidad.

"No se ve ese clima de crispación de estos días anteriores. Ahora se nota cierta tranquilidad en el pueblo, y estamos todos algo más calmados", apunta un vecino de Cantillana a este periódico. Desde la Benemérita señalan que en las últimas horas "no se han vuelto a registrar incidentes destacables" en el municipio, y que el dispositivo de seguridad desplegado por el Instituto Armado "sigue establecido".

Hace solo un día, el pasado miércoles por la mañana, el propio subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, tuvo que lanzar un mensaje "de confianza en el funcionamiento de las instituciones" ante la creciente tensión vecinal. "En estos momentos, siguen abiertas todas las investigaciones sobre todos estos sucesos, y no se descarta que se puedan realizar más arrestos", insistió Toscano.

El pasado domingo hubo un supuesto intento de robo en Cantillana. Ese mismo día, la Guardia Civil procedió a la detención de la persona presuntamente responsable y a su puesta a disposición judicial", detalló el subdelegado. "A continuación, el lunes, se produjo una presunta agresión sobre un ciudadano. Al día siguiente, el mismo martes, los agentes arrestaron a esa persona, y se sigue investigando si hay otros posibles investigados en la presunta comisión de un delito de lesiones".

"Además, a lo largo del martes se presentaron cinco denuncias por robos y hurtos. Por su parte, la Benemérita ha detenido este miércoles por la mañana a la persona presuntamente autora de estos hechos", explicó Toscano. "En estos momentos, siguen abiertas todas las investigaciones sobre todos estos sucesos, y no se descarta que se puedan realizar más arrestos".

Tras estas intervenciones policiales y el despliegue de efectivos, la calma parece haber vuelto a esta localidad de unos 10.500 habitantes. "Lo único que queríamos es que detuvieran a los presuntos culpables para que no volviera a ocurrir ningún suceso de este tipo", apunta el vecino consultado. "Cantillana acoge a todo el mundo, sea de donde sea. Pero no queremos que nadie venga a sembrar el miedo a este pueblo, como ha ocurrido en estos días".