Helado de rebujito y Sevilla a tus pies: este es el hotel con las mejores vistas para ver los fuegos artificiales de la Feria de Abril

La cuenta atrás ha comenzado. Los cirios han dejado paso a las lonas a rayas verdes y rojas del Real de la Feria de Abril y la calle del Infierno empieza a cobrar vida. La portada avanza bombilla a bombilla y el lunes del pescaíto se acerca, marcando el inicio de lo que muchos sevillanos consideran la semana más bonita del año.

En ese contexto, uno de los edificios más icónicos de Sevilla se convierte durante estos días en una auténtica extensión a la Feria. Su propuesta combina gastronomía típica, una exposición de moda flamenca y un mirador privilegiado desde el que contemplar la ciudad a vista de pájaro, incluyendo uno de los momentos más esperados: los fuegos artificiales que ponen el broche final a la celebración.

La caseta más alta de Sevilla

Durante la Feria de Abril, el Hotel Eurostars Torre Sevilla despliega una programación especial que convierte sus espacios en una prolongación del Real. Gastronomía, moda flamenca y unas vistas privilegiadas se unen en una propuesta que permite vivir el ambiente de la Feria desde otra perspectiva.

Del 9 al 26 de abril, el hotel acoge una exposición de moda flamenca organizada junto a la creadora de contenido Eva Martínez (@flamenca_y_olee), con 18 trajes firmados por diseñadores andaluces que reinterpretan la esencia de Sevilla.

El eje de la experiencia está en la Terraza Atalaya, situada a 181 metros de altura, que del 15 al 26 de abril se transforma en la “caseta más alta de Sevilla”. Desde aquí, la ciudad se contempla de una forma única, con el río, el casco histórico y el recinto ferial una panorámica exclusiva en estos días del año.

Su oferta gastronómica incluye clásicos como el pescaíto frito junto a propuestas más actuales como el helado de rebujito.

Además, el miércoles de feria, quienes acudan con traje de flamenca podrán acceder al mirador, disfrutar del ambiente y participar en el sorteo de una estancia.

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El broche final, desde el mejor mirador

El último día de Feria tiene un protagonista claro: los fuegos artificiales. Un momento que marca el final de la semana y que cada año reúne a miles de personas mirando al cielo. Frente a las habituales vistas a pie de calle, este mirador ofrece una forma distinta de vivirlo: desde las alturas, sin aglomeraciones, con perspectiva y con la sensación de tener toda la ciudad a tus pies.