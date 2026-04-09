La sevillana Campo Rico resurge de las cenizas: su nueva fábrica de Alcolea del Río estará al 100% de producción en dos meses

El pasado septiembre, las llamas arrasaron la fábrica de Huerta Campo Rico en Burguillos (Sevilla). Este incendio fue un auténtico mazazo para una empresa de referencia dentro del sector agroalimentario sevillano. "28 años de trabajo se te van en dos horas, pero eso ya es pasado y ahora tenemos muchas ganas de retomar porque creemos que tenemos un gran futuro por delante", señalaba este miércoles Juan Carlos Acuña, uno de los fundadores de una compañía que vende sus platos preparados en múltiples supermercados y tiendas de España, pero también en países como Portugal, Irlanda, Alemania, Francia o Italia.

Los primeros días fueron de lamento por todo el trabajo perdido, pero en pocas horas Acuña y sus socios, Antonio y Francisco Cabrera, consiguieron sobreponerse y empezar a buscar soluciones para una firma que nació en 1999 y que estaba en lo más alto de su actividad. Su pundonor les ha llevado a levantarse en apenas unos meses. De hecho, ya cuentan con una nueva nave que pusieron en marcha hace algo más de un mes en Alcolea del Río (Sevilla) y funciona al 30%. El objetivo es que "a final de mayo" esté al 100%.

Al 30% de producción

"Era una fábrica de naranja que hemos adaptado a nuestras necesidades y no estamos aún al 100% porque falta máquinas por llegar", ha señalado durante una visita a las nuevas instalaciones. Acuña ha añadido además el palo que supuso el incendio.

Antonio Cabrera ha asegurado por su parte que la inversión para volver a poner en marcha el negocio ha sido de nueve millones de euros "para que esta planta sea la de quinta gama más sofisticada de "España. En cualquier caso, la compañía tiene previsto reabrir también en Burguillos, aunque en este caso dedicado a vender a granel, sobre todo pimientos asados, directamente a la industria agroalimentaria, como aceituneras (para su relleno), salsas o kétchup.

Fidelidad de los clientes

Los compradores de sus productos llevan esperándolos estos meses de parálisis con los brazos abiertos. "Dejamos clientes abiertos muy importantes y la mayoría nos han respetado y ya nos están pidiendo productos y no solo en España, también en países como Portugal, Francia o Irlanda", ha destacado Acuña.

En este sentido, ha subrayado que para Huerta Campo Rico es "un orgullo que nos respeten y nos quieran, porque nadie sabe qué ocurre después de seis meses sin fabricar ni servir". Por ahora, han vuelto a la actividad con platos precocinados que son referentes de la marca, como los pimientos asados o las espinacas.

En cuanto a la venta a granel de productos para la industria, ha afirmado que cada vez se demandan más. Son con base 100% natural "como los nuestros", sin aditivos y sin colorantes. "Por ahora solo hacemos pimientos y algo de cebolla, pero nos están pidiendo berenjenas o calabazas, entre otros. El crecimiento puede ser exponencial en dos o tres años", ha augurado.

Además, Huerta Campo Rico retomará el negocio en Norteamérica. "El futuro se plantea mucho mejor que el presente: no hay mal que por bien no venga", ha concluido.

Un motor para la comarca

El alcalde de Alcolea de Río, Raimundo López, ha destacado la "gran oportunidad" que supone para la localidad la implantación de Campo Rico. "Somos un pequeño municipio de la Vega del Guadalquivir, una zona muy rica, eminentemente agrícola, pero en la que las oportunidades de trabajo se centran casi exclusivamente en el campo porque tenemos muy poca industria, por eso es tan importante".

López ha relatado que desde el Ayuntamiento se han dado todas las facilidades posibles para que la compañía se decidiera por el municipio. "Estamos muy agradecidos por esta inversión, que además ya se nota en nuestro pueblo, donde Campo Rico ha realizado contrataciones".