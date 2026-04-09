Tres jóvenes invaden a pie y con un patinete el puente del Centenario de Sevilla

A pie, en mitad de una autovía y con un patinete en la mano. Así irrumpieron tres jóvenes este pasado miércoles por la tarde en el puente del Centenario de Sevilla, según reportaron algunos conductores al Servicio de Emergencias 112, que recibió "más de una decena de avisos". Ante el peligro para la seguridad vial que suponía la presencia de estos peatones en plena SE-30, este organismo trasladó el aviso a la Guardia Civil de Tráfico.

Los hechos tuvieron lugar este pasado miércoles a las 16:08 en la subida del puente del Centenario, en dirección al centro comercial de Lagoh, tal como apuntan fuentes del 112 a El Correo de Andalucía. Las primeras llamadas realizadas a este Servicio de Emergencias alertaban de que "tres jóvenes estaban parados en mitad de la calzada para cruzar la carretera", generando así "riesgo de accidentes".

"Hay tres varones, y uno de ellos va con un patinete en la mano. Están provocando retenciones en el puente del Centenario", apuntaron más tarde otros conductores que también avisaron a las autoridades de esta situación. Asimismo, algunas llamadas advirtieron de que estos individos "estaban cruzando la carretera de lado a lado". En redes sociales se han publicado imágenes en las que incluso se ve a uno de ellos circulando con el patinete eléctrico por la calzada.

Un hombre desnudo también cruzó el puente

Hace solo dos semanas, un hombre completamente desnudo atravesó esta misma autovía. Este varón, de unos 30 años de edad, recorrió a pie un tramo de la SE-30 justo después del puente del Centenario, según confirmaron fuentes oficiales a El Correo de Andalucía. Al tener constancia de estos hechos, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico lo apartaron de los carriles para ponerlo a salvo, lo que obligó a cortar el paso de vehículos durante varios minutos.

Tras interceptarlo en la autovía, los agentes de la Benemérita desplazados hasta el lugar trasladaron al hombre a la salida oeste del Puerto de Sevilla, tal como pudo saber este periódico. En esta zona, los propios miembros del Instituto Armado desplegados alertaron a los servicios médicos del 061, que se movilizaron para atender a esta persona.