Sevilla
La Junta Electoral paraliza un documental sobre las Mareas Blancas a instancias del PP en Mairena
La proyección de la cinta 'Salud No Responde', del director Pablo Coca, estaba prevista para este pasado miércoles en el teatro de la localidad, aunque se suspendió tras la denuncia presentada por el Partido Popular
La Junta Electoral ha paralizado la proyección de un documental sobre las Mareas Blancas en Mairena del Aljarafe. Esta decisión, emitida el pasado martes, se tomó después de que el Partido Popular presentara una denuncia reclamando la suspensión del acto, previsto para este miércoles a las 19:00 en el teatro municipal de esta localidad. El largometraje en cuestión es Salud No Responde, del director Pablo Coca.
Este órgano supervisor estimó la denuncia del PP y declaró "que el acto denunciado, anunciado para su celebración inminente (lo que obliga a esta Junta a resolver con carácter inmediato sin trámite alguno), vulnera lo previsto en el artículo 50.2 de la LOREG", tal como consta en un oficio al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía. "De una rápida consulta en internet puede deducirse que el contenido del documental supone una crítica a la sanidad, cuya gestión realiza un adversario político".
Asimismo, la Junta Electoral de Zona subraya que "resulta determinante que el acto se celebre en un local de titularidad municipal y que en el cartel que lo anuncia figure el escudo y el nombre del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, entendiéndose se vulnera el deber de neutralidad política que deben respetar los poderes públicos durante el periodo electoral". De esta forma, acordó "la prohibición del acto anunciado en los términos previstos (en instalación municipal), instándose a los poderes públicos a que se abstengan de realizar cualquier actuación que vulnere el art. 5,0 de la LOREG".
"No ha lugar a la apertura de expediente sancionador, por cuanto no existen datos suficientes que individualicen la responsabilidad, sin perjuicio de las acciones que los afectados, en su caso, pudieran ejercer", aclara la Junta Electoral en su oficio, que insta también a informar de la suspensión de la proyección de Salud No Responde "al representante del Partido Popular y al secretario del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe".
Manifestaciones en todas las capitales
La plataforma de las Mareas Blancas, que vienen de conseguir el inicio de la tramitación de su Iniciativa Legislativa Popular con un respaldo amplio del Parlamento, ha desplegado su estrategia para que sus reivindicaciones se sitúen en el centro de la campaña. El domingo 12 de abril ha convocado manifestaciones en todas las capitales (serán las primeras desde la convocatoria electoral) y este miércoles han recabado la adhesión a su manifiesto de las tres formaciones de izquierda: PSOE, la coalición Por Andalucía y Adelante Andalucía.
De esta forma, los candidatos del PSOE, María Jesús Montero, Por Andalucía, Antonio Maíllo, y Adelante Andalucía, Begoza Iza (José Ignacio García no pudo acudir) han suscrito la adhesión a un documento que reivindica “la recuperación de la calidad del sistema público sanitario andaluz” y que recoge una docena de medidas que se deben implementar en la próxima legislatura.
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