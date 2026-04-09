Un juzgado quita una deuda de 323.000 euros a una sevillana por la Ley de Segunda Oportunidad: "Ha sido un proceso muy rápido"

La Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Sevilla ha exonerado a una sevillana de una deuda superior a los 323.000 euros gracias a la Ley de Segunda Oportunidad. La mujer se vio envuelta en deudas tras descubrir la aparición de un importante pasivo en la empresa familiar que hasta entonces le era desconocido. Tratando de mantener a flote el negocio, llegó a firmar incluso préstamos autoavalados.

El despacho de abogados Montelirio Abogados y Asesores Tributarios, encargado de la defensa de esta vecina de Sevilla, señala que la mujer "se vio obligada a formalizar contratos en los que figuraba como avalista personal". Llevó a término "préstamos personales destinados a atender vencimientos urgentes y hacer frente a pagos relacionados con la continuidad de la empresa".

En ese periodo de tiempo, la mujer también se separó de su pareja, lo que le dejó expuesta ante muchas de las obligaciones económicas asumidas durante la etapa en la que tuvieron el negocio. La situación terminó por sumirla en una insolvencia "inasumible".

"Sin duda, esta resolución supone que la deudora pueda dejar atrás una situación de insolvencia arrastrada durante años y comenzar una nueva oportunidad sin la preocupación constante sobre cómo hacer frente a las deudas", señala el despacho.

Los abogados María Sánchez y Jaime Vega, del bufete Montelirio Abogados y Asesores Tributarios, han llevado la dirección letrada de este procedimiento. Destacan que "ha sido un proceso muy rápido", que se ha resuelto en poco más de cuatro meses. "Para alguien que se encuentra tan asfixiado económicamente, esta celeridad es una ventaja muy positiva", señalan los miembros de Montelirio Abogados en conversación con El Correo de Andalucía.

Desde el despacho destacan también la importancia de la Ley de Segunda Oportunidad: "No solo es una herramienta jurídica eficaz, sino, también, un mecanismo real de protección para personas que, actuando de buena fe, han terminado asumiendo deudas que exceden por completo su capacidad económica".

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Tras esta nueva resolución judicial favorable, el despacho Montelirio Abogados insiste en que "cada caso debe estudiarse de forma individualizada, debido a que una correcta estrategia procesal y un análisis riguroso de las circunstancias personales y patrimoniales del deudor son determinantes para el éxito del procedimiento".