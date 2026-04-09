Las nuevas calles de Vera Sevilla en Los Remedios estarán dedicadas a la Primera Vuelta al Mundo y a la Hermandad de Las Cigarreras

Las calles que bautizarán el antiguo terreno de Altadis rendirán homenaje a la Primera Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano, así como a la Hermandad de las Cigarreras. Así lo ha acordado el Gobierno local que, además, llevará al próximo pleno del Ayuntamiento de Sevilla la aprobación del nuevo nomenclátor de las nueve vías con las que contará el complejo habitacional VERA Sevilla en el barrio de Los Remedios. El proyecto abarca una superficie de 50.000 metros cuadrados con una inversión prevista de 250 millones de euros.

De esta forma, el nuevo callejero se compone del Paseo Puerto de Indias, Jardines Nao Victoria, Muelle de las Mulas, Paseo Fernando de Magallanes, Plaza de las Cigarreras, Pasaje de Jesús Atado a la Columna, calle Circunnavegación, Cronista Antonio Pigafetta y Plaza de 1519. Asimismo, se suman los Jardines de Manuel Ferrand, que recuperarán su delimitación original, abarcando todo el espacio ajardinado comprendido entre la avenida Juan Sebastián Elcano y la Glorieta de las Cigarreras.

¿Cómo se distribuirán las nuevas calles?

Las principales vías del antiguo terreno de Altadis serán el Paseo Puerto de Indias y el Muelle de las Mulas, que discurrirán de forma paralela al río quedando divididas entre sí por la futura pasarela Princesa Leonor. A su vez, este enclave quedará conectado con la actual avenida Juan Sebastián Elcano a través del nuevo Paseo Fernando de Magallanes, otra de las calles que incorpora como novedad el complejo VERA Sevilla.

Por su parte, el entorno del nuevo hotel proyectado en estos terrenos estará conformado por la calle Circunnavegación, la vía Cronista Antonio Pigafetta -marinero clave en la documentación de este hito que cambió el mundo- y la Plaza de 1519. Completa este nuevo callejero los Jardines Nao Victoria, ubicados entre el Paseo Fernando de Magallanes y la avenida Juan Sebastián Elcano. Además, las calles colindantes a la capilla de Las Cigarreras estarán vinculadas a la Hermandad del Jueves Santo. La plaza de acceso se denominará Plaza de las Cigarreras, mientras que la vía que desemboca en Juan Sebastián Elcano llevará el nombre de Pasaje de Jesús Atado a la Columna.

VERA Sevilla: una inversión de 250 millones de euros sobre 50.000 m2

El proyecto VERA Sevilla actuará sobre 50.000 metros cuadrados transformando este espacio de Los Remedios en una zona urbana con áreas verdes, hotel, establecimientos de restauración, comercios, oficinas y equipamientos públicos y privados. Con una inversión prevista de 250 millones de euros, el desarrollo incluirá un amplio espacio libre con 437 árboles y la creación de tres nuevos aparcamientos, con un total de 521 plazas, dos de ellos subterráneos y uno en superficie.

Entre los inmuebles recuperados, se encuentra el edificio que albergaba las antiguas viviendas de los ingenieros de la fábrica de tabacos, un espacio que ha sido cedido al consistorio y que se destinará a equipamiento público de la ciudad. De esta manera, los vecinos del barrio de Los Remedios contarán con un espacio de más de 1.000 metros cuadrados dentro del proyecto: el 75% se destinará a salas de usos múltiples para el disfrute directo del vecindario y el 25% restante albergará las oficinas del Distrito Los Remedios.

VERA Sevilla es de los proyectos más ambiciosos de los últimos tiempos en la capital que ha causado el reclamo de grandes compañías. De hecho, será sede de Scopely, una de las multinacionales del videojuego más importantes del planeta. Igualmente, compartirá espacio con la Cámara de Comercio y con Moeve -antigua Cepsa- que decidió abrir su primera sede institucional fuera de Madrid en la capital andaluza ocupando una planta entera de uno de estos edificios.