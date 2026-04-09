El nuevo 'azulejo' gigante de Triana que arrasa en San Jacinto: "¡Vaya obra de arte, hijo!"

Sabes que estás en Triana por muchas razones: el Puente de Isabel II, la Plaza del Altozano, la Esperanza de Triana, la calle San Jacinto, ... Pero este barrio es mucho más que estos lugares. Triana es lugar de marineros y alfareros. La cerámica es una seña más de identidad de este barrio que vibra con luz propia. Y entre la cerámica se encuentra una de las piezas que envuelven el paisaje trianero y que se encuentra por cada vista que echas al lugar: los azulejos.

Los azulejos que decoran el barrio se conocen desde el siglo XV. Hay azulejos de las figuras marianas del barrio, como la Esperanza de Triana o la Virgen de la Estrella, también azulejos que conmemoran a figuras públicas de la ciudad, asimismo, en las fachadas de las casas o las tiendas que dan de comer al barrio. Mires por donde mires, las calles que forman Triana no son nada si no hay un azulejo cerca.

De entre todos los lugares mencionados donde se encuentran estos elementos de decoración, se encuentra el corazón del barrio: la calle San Jacinto. Una calle céntrica que describe a la perfección esta esencia. Como si se tratara de algo mínimo la presencia de estos azulejos, este barrio ansía mostrar su identidad en cada rincón, en cada comercio o incluso en cada cochera.

Una pintura como azulejo

Apareció hace un par de meses. Los vecinos de la calle San Jacinto se despertaban con un azulejo gigante en la persiana de un aparcamiento. Una pintura que reflejaba, a lo grande, la esencia más pura del barrio. Una pintura del color azul propio y como ilustración, el popular Puente de Triana. No fue algo desapercibido. Pronto las redes se llenaron de alabanzas y aplausos a la iniciativa de estos vecinos que decidieron darle un toque más trianero a este lugar. Detrás de esta pintura, se encuentra, como no podía ser de otra manera, un sevillano. Su nombre es Fabián Bravo Guerrero, conocido en redes como "Kato". Nació en 1986 y comenzó su profesión en 1999 como artista de graffiti y muralista. Como explica en su biografía, "me inspiro en la cultura urbana, la naturaleza y las emociones humanas para crear obras de gran escala que mezclan realismo y abstracción".

Así lo reflejó en esa persiana de aparcamiento, y que recibió los elogios del propio alcalde de la ciudad. Las redes sociales se inundaron de aplausos y reconocimientos con títulos y elogios como "De Triana para el Mundo...", o "¡Qué cosa más bonita por favor! Esto es arte y el resto es tontería". Otros usuarios incluso hacen un símil a la caída de los árboles por el temporal: "tan bonita que hasta el árbol de enfrente se ha caído pa verla más cerquita". Hay usuarios que valoran el arte callejero: "necesitamos cambiar graffitis por obras de arte como estas".

Otro usuario dio con la clave: "Ojalá todos los graffitis fuesen así". Y este miércoles, precisamente, enfrente de la Capilla de la Virgen de la Estrella, en el famoso asador de pollos de la Estrella, ha despertado con otra pintura del mismo autor y del mismo estilo. Un azulejo con un pollo asado emplatado y firmado por el mismo autor. Los vecinos no dudan en pararse a observar esta nueva obra de arte que inunda la calle. "¿Has visto que maravilla?", pregunta una vecina que muestra una sonrisa de orgullo del barrio que la vio nacer, crecer y que pese a los años no pierde la esencia. También se abre el debate de los verdaderos críticos de arte: "eso es una pegatina", dice un vecino mayor sentado desde el banco de enfrente del puesto. "¿Cómo va a ser una pegatina? Es una pintura, ¿no lo ves?", afirma su compañero que cree fielmente en el trabajo de este artista que ha vuelto a generar desconcierto de su trabajo. El vecino sigue pensando que es una pegatina y tras un pequeño enfrentamiento, una vecina ha terminado con el debate: "Claro que es una pintura. Vaya obra de arte, hijo". Y se finalizó la discusión.

Arte que inunda las redes

En la red social X, un admirador se ha adelantado a publicarlo. El propio autor le ha comentado con un "¡Qué rapidez! No me había dado tiempo a subirlo. Muchísimas gracias", a lo que el usuario le ha respondido: "Ayer no lo vi. Supongo que es de hoy. Mucho arte, amigo. Le dan un plusvalor a la calle junto al del garaje". El post, con 13 horas de publicación, cuenta con más 47 mil visitas y más de 148 comentarios que hasta el propio Kato ha tenido que publicar un mensaje donde agradece el apoyo y que le es imposible responder a todos por el gran recibimiento.

Por ello, y por muchas razones más, Sevilla aplaude su arte y lo que les hace ser esencia y verdad. Un pintor que ha generado los aplausos en redes, en las calles, el de los vecinos y el de todos los que por allí pasan. Porque así es Triana, un lugar... para el mundo.