Dos nuevos municipios de Sevilla entran en riesgo por pérdida de habitantes: este es el mapa de la despoblación en la provincia

La provincia de Sevilla gana población en un par de municipios, sin embargo, pierde habitantes en otros dos. Así consta en la actualización anual de la estrategia frente al reto demográfico de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. Salen de la 'lista negra' las localidades de Fuentes de Andalucía y El Saucejo, aunque entran Castilleja del Campo y Pedrera que pasan a estar en riesgo de despoblación, según los criterios establecidos por la Junta. En toda Andalucía hasta 21 municipios abandonan el umbral de riesgo, aunque se incorporan otros 11 a dicho listado.

Respecto a los dos municipios sevillanos que lo dejan atrás, Fuentes de Andalucía está en un total de 7.250 habitantes, mientras que en 2019 era de 7.111. Su evolución en los últimos años ha sido de moderación, sin grandes desplomes y ligeros aumentos, con una ausencia de crecimiento sostenido que rompa la inercia de fondo del medio rural andaluz. En cambio, el municipio de El Saucejo mantiene a fecha de 2025 alrededor de 4.195 y se sitúa por primera vez por debajo de las 4.200 personas tras acumular una bajada de prácticamente 200 habitantes en la última década. Son datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

En relación a las dos localidades que entran en la 'lista negra' de despoblación, Castilleja del Campo registró en 2025 unos 614 habitantes. Esto supone una pérdida de 30 personas en comparación con los datos del INE en 2019, cuando la población en este municipio se recuperó después de una bajada importante a mediados de la década pasada. Por su parte, Pedrera cuenta en la actualidad con 5.098 habitantes. Desde 2017, la localidad de la Sierra Sur sevillana no ha dejado de perder población y mantiene una erosión continuada que impide consolidar un suelo de crecimiento con una pérdida lenta de población.

Ningún municipio con alta despoblación en Sevilla

En la provincia de Sevilla, hay 38 municipios en riesgo de despoblación, aunque no hay ninguno con prioridad alta mientras que 13 tienen prioridad media y 25 baja. El Gobierno andaluz establece estos tres niveles de riesgo atendiendo a un total de nueve criterios. Estos son disponer de una densidad de población inferior a 20 vecinos por kilómetro cuadrado, tasa negativa de crecimiento demográfico, crecimiento vegetativo por debajo del 10% negativo, índice de envejecimiento superior al 200%, tasa migratoria negativa, que la edad media de la población supere los 50 años, ratio de masculinidad superior al 105% y que la tasa de paro supere el 20,3%.

Respecto al conjunto global de las ocho provincias de Andalucía, las localidades de prioridad alta han bajado de 78 a 73, las de prioridad media se mantiene igual (221) y las de prioridad baja se han reducido de 181 a 176. Los municipios que no presentan riesgo específico de despoblación han pasado de 149 a 159. En el peor de los escenarios, hay 28 en la provincia de Granada; 23 en Almería; siete en Córdoba y Málaga; cuatro en Huelva y Jaén; mientras ni Sevilla ni Cádiz cuentan con municipios en prioridad alta.