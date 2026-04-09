El precio de la vivienda "llega a su tope" en el centro de Sevilla en 2026 y se dispara en San Jerónimo, Reina Mercedes o Sevilla Este

La vivienda en venta cada vez está más cara en los zonas periféricas de Sevilla porque en el centro ya apenas puede subir más el precio. Es una de las principales conclusiones del informe de mercado de Inmoselo Inmobiliaria sobre el primer trimestre de 2026, en comparación con el trimeste anterior y la situación de hace un año. Según este análisis, se están consolidando los precios en las zonas más exclusivas de la ciudad, que siguen alcanzando precios máximos históricos, trasladando el mayor crecimiento a otros barrios. Los cinco en los que más han subido el precio a nivel trimestral han sido San Jerónimo (10,3%), Arroyo - Santa Justa (7,3%), Villegas - Los Príncipes (6,8%), Alcalde Uruñuela - Palacio de Congresos (6,6%), y Reina Mercedes (6,3%).

En general, Sevilla capital ha cerrado el primer trimestre con un precio medio de las viviendas en venta de 2.790 €/m2 (un 2,6% de variación trimestral y un 9,1% de variación anual). Los hogares del centro tienen un precio medio de 4.096 €/m2; en Los Remedios, un precio medio de 3.759 €/m2; y en Prado San Sebastián-Felipe II- Bueno Monreal, un precio medio de 3.588 €/m2. Estas son las zonas de Sevilla que han registrado los precios más altos. Por otro lado, las zonas con precios más bajos son Torreblanca, con un precio medio de 752 €/m2; La Plata, con un precio medio de 1.057 €/m2; Cerro del Águila - Amate, con un precio medio de 1.453 €/m2; y San Jerónimo, con un precio medio de 1.650 €/m2.

"Donde más está subiendo el precio es en las zonas periféricas", explica a este periódico el gerente de Inmoselo Inmobiliaria, Antonio Segura. Razona que "en el centro hay mayor poder adquisitivo y se está agotando la subida de precios, lo hace muy poco". Y los posibles compradores, como no pueden adquirir nada allí, "se expanden a zonas más periféricas".

Segura destaca, además, que "en más de la mitad de Sevilla ha subido la oferta con respecto al trimestre anterior". "Antes salían a la venta menos inmuebles de lo que la gente estaba dispuesta a comprar, y ahora hay más inmuebles en la venta, de forma que satisface en parte la demanda", prosigue. Básicamente, el fenómeno que se está produciendo es un "reajuste" en algunas zonas en las que ya se había llegado a un "precio máximo" o a "su tope". "Hay inmuebles por encima del precio de mercado que ya no se venden. Y así se va creando una bolsa de vivienda, hay un stock mayor, hay un mercado más equilibrado", añade.

En cuanto a bajadas del precio de la vivienda, destacan Santa Clara (-5,7%), Bami - Pineda (-3,9%), Luis Montoto - Santa Justa (-2,5%), Prado San Sebastián - Felipe II - Bueno Monreal (-2,4%), y Alameda de Hércules (-1,5%). "Las bajadas se da en barrios consolidados, de renta media alta. Es consecuencia del reajuste de precios porque habían subido por encima de su valor en años atrás", valora el gerente de Inmoselo Inmobiliaria.

Incrementos del precio de la vivienda en barrios del norte

Desde Inmoselo Inmobiliaria destacan que la zona norte de Sevilla es la que más está encareciendo su precio de vivienda. "Hay diferencia entre la zona norte y la sur. En el norte se pueden encontrar viviendas más baratas y de diferentes tipologías, y la gente con poder adquisitivo menor se está yendo desde la Macarena hacia arriba", cuenta Antonio Segura a El Correo de Andalucía, como es el caso de San Jerónimo.

En general, las zonas que más han ido subiendo siguen en tendencia ascendente. "San Jerónimo está subiendo mucho. Sevilla Este sigue aumentando progresivamente. Arroyo - Santa Justa está pegado al centro y la gente se va a esa zona. Los Príncipes está siendo muy demandada por inversores. Y Reina Mercedes está en una zona que es continuación natural del Porvenir, con precios estratosféricos, y ofrece la misma calidad a precios más sostenibles", razona sobre las variaciones a nivel trimestral.

Ordenadas de mayor a menor variación trimestral en Sevilla capital: San Jerónimo (+10,3%), San Pablo (+6,2%), Cerro-Amate (+5,5%), Sevilla Este (+4,6%), Parque Alcosa (+4,5%), Nervión (+4,1%), Macarena (+3,4%), Los Remedios (+3,3%), Santa Justa - Miraflores (+3,2%), Palmera - Bermejales (+2,7%), Torreblanca (+2,2%), Centro (+2,1%), Triana (+1,2%), Pino Montano (+0,7%) y Bellavista (+0,3%). Ya en el terreno negativo, Prado-San Sebastián (-2,4%) y Santa Clara (-5,7%) son las únicas zonas que presentan descensos trimestrales. “Las zonas colindantes del centro siempre son las que más bajan", justifica.

A nivel anual, los grandes incrementos se producen en San Pablo, Pino Montano, Parque Alcosa o Triana. En Pino Montano, por ejemplo, influyen las expectativas del Metro, que "han relazando los precios con una tendencia al alza" y la consolidación de un mercado mayor y con precios superiores". Ordenadas de mayor a menor, el ranking queda así: San Pablo (+23,6%), Pino Montano (+23,5%), Parque Alcosa (+17,4%), Triana (+16,4%), Santa Justa - Miraflores (+15,0%), Macarena (+15,0%), San Jerónimo (+14,9%), Sevilla Este (+14,4%), Nervión (+9,9%), Centro (+9,2%), Los Remedios (+8,5%), Prado San Sebastián (+7,8%), Palmera - Bermejales (+7,6%), Bellavista (+5,7%), Cerro-Amate (+5,6%), Torreblanca (+5,3%) y Santa Clara (+2,6%).

Como principales conclusiones de estas subidas y bajadas, se observan incrementos sostenidos (ninguna de dos dígitos trimestralmente); un mayor stock de viviendas (por primera vez en los últimos meses se registra un aumento del número de viviendas a la venta, por encima del 53% de las zonas; una bajada del número de operaciones (rompiendo la tendencia alcista de los últimos años); y un aumento de las hipotecas (las compras con hipoteca están ganando protagonismo). Además, este estudio asegura que las previsiones apuntan a que el mercado inmobiliario sevillano mantendrá su dinamismo en los próximos meses, con una posible moderación en el ritmo de crecimiento en las zonas más consolidadas y un mayor protagonismo de los barrios periféricos como motores de revalorización.

La vivienda, en expansión en el Aljarafe

Los posibles compradores de vivienda en Sevilla no solo tienen la mirada puesta en barrios periféricos, también en la provincia, en el área metropolitana. "En la provincia, en ninguna zona ha bajado el precio. Sigue estando en expansión. La gente se va a la zona del Aljarafe, La Algaba, etc. En la ciudad los precios están disparatados, e igualmente pueden no encontrar los requisitos que desean. Y fuera hay viviendas de buena calidad y algunas más económicas", analiza Antonio Segura, que prevé en el próximos trimestres que "la subida será superior aún".

Ordenadas de mayor a menor variación trimestral en las localidades de la provincia, la clasificación queda así: Espartinas (+7,0%), Mairena del Aljarafe (+6,5%), Tomares (+5,6%), San José de la Rinconada (+5,0%), Bormujos (+4,3%), Montequinto (+2,9%), Camas (+2,7%), Alcalá de Guadaíra (+2,2%) y La Algaba (+2,2%) —empatadas—, La Rinconada (+2,0%), Castilleja de la Cuesta (+1,9%), Gines (+1,3%), Dos Hermanas (+0,6%) y, cerrando la tabla, Valencina de la Concepción (-4,1%), que es la única de este bloque con caída trimestral.

En variación anual, de mayor a menor, el ranking es el siguiente: Valencina de la Concepción (+23,6%), Mairena del Aljarafe (+20,4%), Tomares (+19,1%), Camas (+18,5%), Espartinas (+18,2%), La Rinconada (+17,2%), Montequinto (+16,6%), Gines (+15,9%), Alcalá de Guadaíra (+15,8%) y La Algaba (+15,8%) —también empatadas—, Castilleja de la Cuesta (+14,0%), Bormujos (+12,4%), Dos Hermanas (+9,5%) y San José de la Rinconada (+9,2%).