El sindicato mayoritario de la Policía Local reclama renovar la flota de motos en Sevilla

El sindicato mayoritario de la Policía Local de Sevilla ha alzado la voz para reclamar la renovación de la flota de motocicletas por parte del Ayuntamiento. La Sección Sindical del SPPME - A Sevilla ha asegurado que compañeros motoristas han sufrido "numerosos accidentes en esta Semana Santa".

"En estos días hemos mantenido varias conversaciones con el delegado de Seguridad Ciudadana y el alcalde informándoles de la situación de estos compañeros, e indicando que es necesario renovar la flota de motocicletas (algunas tiene 15 años) y la necesidad de un curso de formación en conducción policial en motocicletas", ha subrayado el sindicato en un comunicado.

Informe de Evaluación de Riesgo

En este sentido, ha recordado que el informe de Evaluación de Riesgo del servicio que se realiza en motocicleta indica que “se recomienda a la empresa" la Formación práctica en circuito cerrado para conducción segura donde practicar situaciones de riesgo (lluvia, frenados, trazados, etc) y comprobar el funcionamiento de los sistemas de seguridad pasiva (ABS, ESP, y otros sistemas), así como a Formación Teórico- Práctica concursos de seguridad vial, bien con la utilización de simuladores en la conducción, circuito cerrado de conducción frente a condiciones climatológicas adversas, etc.

"En caso de ser necesario el uso de móviles para comunicaciones, se debe disponer de dispositivo de manos libres para el móvil integrado en el casco o un sistema de altavoz que permita oír cualquier incidencia en marcha sin perder de vista la conducción y el tráfico, en todo caso, siempre que la situación lo permita, detener el vehículo y atender a la llamada”, ha añadido.

Por otro lado, ha denunciado que algunas motocicletas tienen alrededor de 15 años, "careciendo de sistemas de seguridad pasiva (ABS, ESP, y otros sistemas)", recomendaciones que también hace la Evaluación de Riesgos realizada.

"Aumento considerable de la peligrosidad"

"Es evidente el aumento considerable de la peligrosidad de los compañeros y compañeras que realizan sus funciones encima de una motocicleta, pese a que en la actualidad y gracias al empeño de esta sección sindical se redujeron los riesgos de caída por lluvias y temperaturas (altas o bajas)", ha indicado.

Entre sus reclamaciones al Gobierno municipal se encuentran que se forme mediante curso de conducción policial tanto al personal de la Unidad de Tráfico como ECO; se adquiera material que permita las comunicaciones sin tener que soltarse de manos, así como la renovación de la flota de motocicletas que incorporen sistemas de seguridad pasiva; se efectúe una correcta valoración de los riesgos de realizar el servicio en motocicleta y la contratación de un seguro que cubra al conductor por las lesiones que sufran en caso de accidente, tanto en motos como en patrulleros. "Desde esta sección sindical volvemos a desear a los compañeros motoristas una pronta recuperación a los compañeros lesionados", ha concluido.