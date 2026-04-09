"Son los mejores de Sevilla": el bar El Cateto da el pistoletazo de salida a la temporada de caracoles de 2026

"Los mejores caracoles de Sevilla". Este es el mensaje que se puede leer en infinidad de comentarios y reseñas del Bar El Cateto, uno de los negocios con más solera y tradición de toda la capital hispalense que ya ha dado el pistoletazo de salida de la temporada de caracoles 2026 con su receta tradicional que mantiene desde hace medio siglo.

Este bar, que se ha convertido en todo un emblema de la gastronomía sevillana y un verdadero templo de los caracoles, ha hecho de este producto su principal sello de identidad gracias a su receta original de "la Abuela Pepa".

Un plato que consigue su increíble sabor gracias a su cocina a fuego lento y su "punto picante que tanto gusta y hace repetir".

La receta de la Abuela Pepa, clave de su éxito en Sevilla

Así lo explica Rocío Trigo, actual dueña de El Cateto, la tercera generación de una familia de hosteleros que lleva más de medio siglo en La Huerta de Santa Teresa ofreciendo los mejores guisos, platos tradicionales, vinos y, sobre todo, caracoles y cabrillas.

"Solo le añadimos sal y una mezcla perfecta de especias, por lo que siguen siendo perfectos para añadirlos a una dieta sana y equilibrada", destacan desde el propio negocio.

Un negocio familiar con más de medio siglo de historia

"Dicen que hacemos los mejores caracoles de Sevilla. Aquí los caracoles no son un plato, son una tradición y es por eso que hemos ganado varios premios", ha señalado la propietaria de este negocio que se alzó como el vencedor del festival sevillano de caracoles Caracolia.

Porque en este local de la calle Sinaí número 25 de la capital hispalense han pasado generaciones, historias y transformaciones, pero lo que nunca han cambiado son sus caracoles, "los de siempre", que han acabado siendo todo un clásico de la gastronomía sevillana.

Caracoles y cabrillas para tomar en el local o a domicilio

Una especialidad que hace que cada primavera su local se llene de sevillanos y visitantes en busca de estos caracoles que ya se pueden degustar en su local y para llevar a domicilio.

Pero a pesar de que este sea uno de los platos más conocidos de El Cateto, no se trata de su única opción, sino que dispone de una amplia carta de cocina tradicional con carnes a la brasa, pescado fresco y tapas.

Tapas y platos tradicionales en la carta de El Cateto

De ese modo, entre las tapas y platos disponibles en su local se encuentran las cabrillas con tomate y jamón, croquetas del puchero caseras, patatas bravas con espuma de mayonesa, pan brioche de pringá casera con alioli, albóndigas al Tikka Masala, cazuela de tomate de Los Palacios con papa frita, cebolla y huevo, Mantecaíto, arroz de presa ibérica con espárragos y rabo de toro al 'cream'.

De igual modo, disponen de una amplia carta de carnes a la brasa, como lomo bajo de Angus M. Vergara, presa de Angus, abanico ibérico, hamburguesa de vaca madurada, rubia gallega, solomillo de vaca, chuletitas de cordero lechal o parrillada ibérica.

Horario del bar de Sevilla con "los mejores caracoles"

A esto se suman sus platos de pescado como chocos fritos, tortillita de camarones de Sanlúcar XL, pescado e lonja al horno y calamar de potera, entre otros.

Una amplia carta repleta de sabor y tradición que se puede disfrutar en su local de la calle Sinaí número 25, de lunes a jueves de 13.00 a 17.00 horas y de 19.30 horas a cierre, y de viernes a domingo de 13.00 horas a cierre.