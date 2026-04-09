Tercera agresión a un médico en cinco días: amenazan a una doctora en el Aljarafe para conseguir la receta de una vacuna

En cinco días, el Sindicato Médico de Sevilla (SMS) ha registrado tres agresiones a médicos en la provincia. El domingo fue en Lora del Río, el martes en Arahal y este jueves en Mairena del Aljarafe. Tal como denuncia en un comunicado la fuente sindical, los hechos han ocurrido en el Centro de Salud de Ciudad Expo, en el municipio aljarafeño. Durante la consulta, la médica ha sido agredida por los familiares de un paciente que tenía cita al intimidarle, coaccionarle y amenzarle para conseguir "la prescripción de una receta que no procedía". Este caso es un ejemplo del calvario al que son sometidos muchos médicos en sus puestos de trabajo todos los días. Y no son casos aislados. El año pasado la provincia registró 569 agresiones a sanitarios: 107 físicas y 462 no físicas, según la Junta de Andalucía.

Tal como ha ocurrido en otras ocasiones, la causa que ha motivado la última agresión a la médica del Aljarafe ha sido una prescripción médica. Según el SMS, pese a que la médica ha aclarado a los familiares que ese no era el procedimiento adecuado para la receta de una vacuna, los presuntos agresores han elevado el "tono hostil y violento" hacia ella. Por temor a mayores represalias, la doctora ha decidido realizar la receta de manera manual.

Una vez entregada la prescripción, la profesional ha dado por finalizada la consulta y ha comunicado a la familia que abandonaran el centro de salud. "En ese momento, uno de los agresores empieza a vociferar con graves insultos señalando que la profesional sanitaria los ha tratado mal”, explican desde el sindicato. Alarmada por la situación, una compañera facultativa ha llegado hasta la consulta para ayudar a la médica agredida, "que ha terminado abandonando la consulta debido a un ataque de ansiedad y siendo atendida de urgencia".

Tras el incidente, la médica agredida ha informado a la dirección del centro sanitario sobre el suceso para que se activara el protocolo de agresiones del Servicio Andaluz de Salud (SAS). "Dos delegados le han asistido sobre la necesidad de presentar denuncia de la agresión", apuntan desde el SMS. Esta es, precisamente, la principal petición del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos cuando se produce una agresión: interponer una denuncia contra el agresor.

El Centro de Salud Ciudad Expo ha anunciado que mañana viernes 10 de abril se realizará una concentración a las puertas del centro sanitario a las nueve de la mañana, con lectura del manifiesto ante las agresiones a los profesionales sanitarios.

Dos doctoras y un doctor: las mujeres siguen siendo las más agredidas

En cinco días, han resultado agredidas dos doctoras y a un doctor en Sevilla. Tal como reflejan los datos oficiales, las mujeres siguen llevándose, de lejos, la peor parte de la violencia. Del total de agresiones a sanitarios registradas en 2025, el 74,04% del total fueron a mujeres. Además, según los datos de la Junta, más del 82% de agresiones se dieron principalmente a profesionales de la medicina y de la enfermería.

El escenario también ratifica el análisis oficial: los centros de salud son los espacios más castigados. El año pasado, del total de agresiones sanitarias (1.976), más de la mitad, el 51,37%, se dieron en centros de Atención Primaria, donde el 90,25% de los episodios fueron agresiones no físicas.

El volumen de agresiones batió un nuevo récord en 2025: 1.976, un 5,9% más que en 2024. A pesar de que el SAS defiende que las agresiones físicas o las amenazas graves a profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública están tipificadas como delito de atentado, los sanitarios siguen denunciando episodios de violencia entre las paredes de sus consultas.