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Las primeras previsiones de la Feria de Abril de Sevilla: lluvia la Noche del Pescaíto y máximas de 31 grados

El lunes 20 de abril, primer día de la Feria de Sevilla, se espera la jornada más inestable con 31 grados de máxima y 8,4 milímetros de precipitación.

Una mujer vestida con el traje de flamenca se proteje de la lluviaen una imagen de archivo.

Una mujer vestida con el traje de flamenca se proteje de la lluviaen una imagen de archivo. / El Correo

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

La Feria de Sevilla arrancará el lunes 20 de abril y se prolongará hasta el domingo 26, por lo que el tiempo empieza ya a cobrar protagonismo en los días previos.

Aunque todavía se trata de una previsión sujeta a cambios, los primeros modelos de eltiempo.es dibujan un arranque de Feria marcado por cierta inestabilidad atmosférica. Junto a esas posibles lluvias, todo apunta además a un ambiente caluroso, con temperaturas máximas cercanas a los 30 grados.

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El mapa de eltiempo.es para los primeros tres días de la Feria de Abril.

El mapa de eltiempo.es para los primeros tres días de la Feria de Abril. / El Correo

Durante los tres primeros días de la Feria de Abril se espera, en líneas generales, un tiempo cálido y una progresiva mejoría de las condiciones meteorológicas. El lunes 20 de abril será, en principio, la jornada más inestable, con una máxima de 31 grados, una mínima de 13 y alrededor de 8,4 milímetros de precipitación. El martes 21 aún podrían registrarse lluvias débiles, con 29 grados de máxima, 14 de mínima y 1,8 milímetros previstos. De cara al miércoles 22, la situación tenderá a estabilizarse por completo, sin lluvias en el pronóstico y con temperaturas de nuevo elevadas, en torno a los 30 grados de máxima y 15 de mínima.

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