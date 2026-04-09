El tiempo
Las primeras previsiones de la Feria de Abril de Sevilla: lluvia la Noche del Pescaíto y máximas de 31 grados
El lunes 20 de abril, primer día de la Feria de Sevilla, se espera la jornada más inestable con 31 grados de máxima y 8,4 milímetros de precipitación.
La Feria de Sevilla arrancará el lunes 20 de abril y se prolongará hasta el domingo 26, por lo que el tiempo empieza ya a cobrar protagonismo en los días previos.
Aunque todavía se trata de una previsión sujeta a cambios, los primeros modelos de eltiempo.es dibujan un arranque de Feria marcado por cierta inestabilidad atmosférica. Junto a esas posibles lluvias, todo apunta además a un ambiente caluroso, con temperaturas máximas cercanas a los 30 grados.
Durante los tres primeros días de la Feria de Abril se espera, en líneas generales, un tiempo cálido y una progresiva mejoría de las condiciones meteorológicas. El lunes 20 de abril será, en principio, la jornada más inestable, con una máxima de 31 grados, una mínima de 13 y alrededor de 8,4 milímetros de precipitación. El martes 21 aún podrían registrarse lluvias débiles, con 29 grados de máxima, 14 de mínima y 1,8 milímetros previstos. De cara al miércoles 22, la situación tenderá a estabilizarse por completo, sin lluvias en el pronóstico y con temperaturas de nuevo elevadas, en torno a los 30 grados de máxima y 15 de mínima.
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